نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب لإسقاط قروض بنك التسليف | قروض بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب لإسقاط قروض بنك التنمية الاجتماعية, حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من الخدمات المخصوصة لعملائهم, والتي منها تقديم قروض وتمويلات مميزة بدون فوائد والتي تستهدف هذه التمويلات دائما الأسر التي تعاني من الفقر والدخل المحدود وذلك كنوع من المساعدة من الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية, كما يقدم خدمة آخري لعملائها والذين قاموا بأخذ أحد تمويلات أو قروض بنك التنمية الاجتماعية وهي خدمة إعفاء بنك التنمية الاجتماعية (بنك التسليف), وهي خدمة تقدم وفقاً لشروط وأوراق معينة قام البنك بتحديدها, ونظراً لكثرة البحث عن كيفية إسقاط قروض وتمويلات بنك التنمية الاجتماعية سوف نقوم بإيضاح كيفية تقديم طلب لإسقاط قروض بنك التسليف.

الشروط الواجب توافرها للحصول على خدمة إعفاء بنك التسليف

يجب أن يتوفر في الشخص المتقدم لديه بعض الشروط التي تجعله مناسب للحصول على خدمة إسقاط قروض بنك التنمية الاجتماعية:

يقدم الشخص الذي حصل قرض من البنك أوراق تثبت أنه لا يعمل ولا يستطيع دفع أقساط القرض. يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على الخدمة يتراوح بين 25 عاما إلي 55 عاما. يجب أن يكون سعودي الجنسية. تقديم ما يفيد الأحوال المالية للشخص الحاصل علي التمويل. إحضار نسخة من الهوية الوطنية. ملء طلب إعفاء بنك التنمية الاجتماعية. الإمضاء علي طلب إعفاء بنك التسليف. تقديم إثبات طبي للحالة الصحية للمتقدم. صورة من البطاقة العائلية. إرسال الأوراق والمستندات وطلب الإعفاء السابقين إلي الديوان الملكي السعودي وذلك عبر البريد السعودي.

رقم خدمة العملاء الخاص بينك التنمية الاجتماعية

وفر بنك التنمية الاجتماعية رقم خاصة لاستقبال الأسئلة والاستفسارات الخاصة بعملاء بنك التنمية الاجتماعية, حيث يتم الاتصال علي الرقم (92008002) والذي يكون متاح من يوم الأحد إلي يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

بعض من تمويلات بنك التنمية الاجتماعية

تمويل الأسرة

تمويل الأسرة هو يستهدف الأسر الأكثر احتياجا إلي المساعدات المالية والتي تعاني من الدخل الفقير والمحدود.

تمويل كنف

تمويل كنف هو تمويل يختص بالمرأة المطلقة والأراملة.

تمويل الزواج

وهو تمويل يساعد الشباب المقبلين علي الزواج علي الحصول علي تمويل مالي يساعدهم لتدبر أمور زواجهم.

إعفاء بنك التسليف للمتوفين

تقدم هذه الخدمة لأهل المتوفيين الذين تحصلو علي قروض من بنك التنمية الاجتماعية أو صندوق التنمية العقارية أو صندوق التنمية الزراعي, حيث يتم تقديم بعض من الأوراق لإسقاط القرض من علي أسرة المتوفي, مثل.