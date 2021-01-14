نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة الاستعلام عن اعفاءات القروض اعفاء بنك التسليف-اعفاء بنك التنمية العقارية- اعفاء بنك التنمية الزراعية عبر موقع وزارة المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل الخدمات المتعددة التي تطلقها وزارة المالية للمواطنين في المملكة العربية السعودية من خلال البوابة الإلكترونية للأفراد، قد اتاحت مؤخراً الوزارة عدة خدمات عامة جديدة ومن أهمها الاستعلام عن حالة الطلب للاعفاء عن القروض لثلاث جهات وهي صندوق التنمية العقاري، صندوق التنمية الزراعية، البنك السعودي للتسليف و الادخار.

خطوات الاستعلام عن خدمة اعفاءات القروض

قم بإدخال رقم الهوية

ثم قم بادخال تاريخ الميلاد.

قم بالضغط على زر البحث . خلال ثوانا ستظهر لك في صفحة تحتوي على كافة البيانات الخاصة بالمستفيد والتي تتخلص كالتالي:

الاسم

رقم الهوية

تاريخ الميلاد.

كما ستحتوي الصفحة على بيانات الاعفاء والتي تشمل: نوع الاعفاء (صندوق التنمية العقاري

صندوق التنمية الزراعية.

البنك السعودي للتسليف و الادخار.

رقم الطلب للاعفاء

تاريخ تقديم الطلب

نسبة الاعفاء

مبلغ الاعفاء

حالة الطلب (مقبول- مرفوض)

(اسباب الرفض) حال رفض الطلب.

اعفاء بنك التسليف 1442

وفي سياق متصل سعي الكثير من الراغبين في اسقاط قروض بنك التسليف عن الشروط اللازمة للانضمام ضمن قائمة إعفاء بنك التسليف والادخار برقم الهويه، حيث بات الآن من السهل التوجه عبر خدمة الاستعلام عن اعفاءات القروض والاطلاع على كافة شروط استخدام الخدمة.