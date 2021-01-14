التعليم توضح خطوات تقديم اقتراح الوزارة للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور

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عمر شويل - جدة خطوات تقديم اقتراح الوزارة للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، قامت وزارة التعليم بتوضيح آلية اقتراح أحد المستفيدين والتي تشمل الطالب أو المعلم أو ولي الأمر باقتراح من وزارة التعليم بالمملكة السعودية حيث أوضحت هذا الأمر من خلال الحساب الخاص بها بموقع تويتر أن هذه الخدمة متوفرة لجميع المستفيدين، ويمكنهم إرسال أي من المقترحات التي تتعلق بالتعليم لجميع مسؤولي الوزارة وذلك مع المحافظة على الحقوق الفكرية.

خطوات تقديم الاجتماع

قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بتوضيح خطوات تقديم الاقتراح من البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة عبر الإنترنت من خلال الخطوات البحر وهي كالآتي:

يتم تسجيل الدخول على البوابة الرئيسية لإمكانية التواصل أو من خلال تطبيق تواصل عبر الإنترنت ثم الضغط على تقديم ثم تقوم بإضافة البيانات ومقدم الطلب وتحديد الجهة التي تريد إرسال إليها هذا الاقتراح ثم تقوم باختيار تقديم التذكرة وسوف يتم إرسال إليك إشعار يؤكد لك إرسال الرسائل النصية برقم التذكرة.

وزارة التعليم بالمملكة السعودية

بينما أوضحت وزارة التعليم أن إذا كان المستفيد لا يستطيع الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية يمكن أن يتصل على مركز رعاية المستفيدين 1996 وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو التواصل مركز المستفيدين تواصل.

حيث أكدت الوزارة أن عند التقديم على طلب سوف يصل إليك رقم اختلاف مع وجود رابط الآلية لكي تتمكن من متابعة الطلب من خلال البريد الإلكتروني الخاص بك أو عن طريق رسائل الجوال وبالتالي يمكنك متابعة بعض الطلاب من خلال استخدام هذا الرقم وأكدت الوزارة أنه سوف يتم إرسال الطلب منذ ساعة من تقديمه وهو خمس أيام للعمل وزارة التعليم حول المقررات الدراسية.

بينما صرحت بعض المصادر داخل وزارة التربية والتعليم أنها سوف يتم صرف مقررات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية والمتوسطة يوم الاحد 526 1442 وذلك عقب توافر المقررات التي تم تحديدها في المستودع، حيث يتم استخدام المقررات من خلال البيانات التي تم إصدارها من إدارة التجهيزات المدرسية أو ترحيل المقررات الدراسية أو ترحيل المقررات الدراسية من خلال متعهد النقل، وينبغي عليه أن يقوم بالتوقيع والاستلام على الاستمارة التي يحصل عليها من خلال المندوب ويضعها في المستودع بعد عملية الجانب حتى يتأكد من وصول كامل العدد.