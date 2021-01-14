نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع المساعدة المقطوعة برقم الطلب قيد المرجعة الآن من وزارة العمل للاستعلام عبر hrsd.gov.sa وزارة الموارد البشري في المقال التالي

عمر شويل - جدة أنتشرت أخبار كثيرة خلال الفترة الحالية خاصة بالمساعدة المقطوعة وموعد صرفها للمستفيدين منها، فالمواقع الالكترونية تتضارب فى نشر الأخبار الخاصة بمقطوعة الضمان الاجتماعي، تلك التي لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد محدد لصرفها لمستحقيها لعام 1442

فالجدير بالذكر هنا أن المساعدة المقطوعة تصرف بشكل سنوي أو نصف سنوي وذلك وفقاً للوضع الاقتصادي للمملكة، ويتم صرف المبالغ لمستحقيها بعد دراسة الطلبات المقدمة لوزارة العمل لتأكد من أستحقاقهم للمساعدة، وأكدت الوزارة أنها لا تزال قيد المراجعة للطلبات التي قدمت إليها حتى الآن.

شروط الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي 1442

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون من مقيم بالسعودية. إلا يتجاوز عمر المتقدم عن 35 عام. أن يكون من ذوي الإعاقة الجزئية أو الكلية. تقديم الأوراق اللازمة للوزارة لدراستها بشكل كامل. تقدم المساعدة المقطوعة للأرملة والمطلقة. تقدم المساعدة المقطوعة لمن لا يملك دخل شهري ثابت. يجب أن يكون رابت المتقدم على المساعدة المقطوعة أقل من 2000 ريال سعودي. تقدم المساعدة المقطوعة للرجال والنساء. المساعدة المقطوعة مقدمة للأسر الفقيرة. المساعدة المقطوعة مقدمة للأسرة التي فقدت الأب. تقدم المساعدة المقطوعة لأسر السجناء.

المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442

عرفت المساعدة المقطوعة بكونها من أهم البرامج الاجتماعية فى السعودية، الذي يهدف لتحسين الوضع المعيشي والمادي للأسر السعودية، فالبرنامج يقدم مبلغ مالي لبعض الأسر السعودية التي تستحقه بعد دراسة من وزارة الموادر البشرية والتنمية الاجتماعية، فهو يهدف لرفع المستوي المعيشي للأسر التي تضررت من الإجراءات الإقتصادية وأزمة كورونا وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030

استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب

فيمكن الأن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والتعرف على موعد صرفها والفئات التي تستحقيها من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa وبإتباع الخطوات اللازمة من تسجيل الدخول وإدخال رقم الطلب وغيرها.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني ورقم الهوية

فيمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام وهي: