نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة ورابط التسجيل في لقاح فايزر في المملكة العربية السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقاح فايزر ، وفرت الحكومة السعودية لقاح شركة فايزر وإعطاءه مجانا للمواطني والمقيمين بداخل المملكة العربية السعودية، كما وفررت أيضا رابط للتسجيل فيه ليتمكن الأشخاص من الحصول عليه اللذين لديهم الرغبة في ذلك، حيث ذكرت وزارة الصحة السعودية أن هذا اللقاح آمن تماما وتمت إجازته من الجهات الصحية العالمية، كما يساعد اللقاح في زيادة المناعة لمحاربة فيروس كورونا المستجد بكل قوة ويترتب على ذلك انخفاض عدد الإصابات وهذا ما تسعي إليه الحكومة السعودية، ويمكن الحصول على اللقاح عن طريق التسجيل في برنامج صحتي الإلكتروني أو عن طريق الذهاب إلى الوحدات الصحية التي تقدم هذه الخدمة .

لقاح فايزر

هذا اللقاح قامت بإنتاجه شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيونتيك الألمانية، وتقدم المملكة هذا اللقاح بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين، حيث بلغ عدد جرعات اللقاح التي وفرتها المملكة حتي شهر يناير 2021 هو 179000 جرعة تقريبا، ويحصل الشخص المسجل في الفئة الأولي للحصول على اللقاح على جرعتين بين كل جرعة والأخري 21 يوما، كما صرحت وزارة الصحة بأن الأشخاص اللذين حصلوا على اللقاح يجب عليهم أن لا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي بعد الحصول على اللقاح مباشرة، ولكن يجب عليهم الالتزام بالإجراءات الوقائية لكي يضمنوا عدم الإصابة بالفيروس، لآن مناعة الجسم تصل إلى 50% ضد الإصابة بالفيروس وذلك في خلال 10 أيام إلى 14 يوم وذلك بعد الحصول على الجرعة الأولي من اللقاح، ويصل إلى مستوي مناعة قوي بعد الحصول على الجرعة الثانية .

خطوات التسجيل في لقاح فايزو

يجب على الأشخاص الراغبين في الحصول على اللقاح التسجيل في تطبيق صحتي أولا ثم إتباع تلك الخطوات :

أولا قم بالدخول إلى تطبيق صحتي عن طريق الهاتف .

قم بعمل تسجيل دخول .

سوف يظهر لك العديد من الخيارات اختر منها ( لقاح كورونا ) .

قم بتحديد الشخص المستفيد من اللقاح .

اكتب البيانات المطلوبة بشكل صحيح في نموذج التسجيل .

أنقر على استكمال الطلب ثم تأكيد الطلب .

رابط التسجيل في لقاح فايزر في المملكة

لكي يحصل الأشخاص على لقاح فايزر يجب عليهم التسجيل أولا في تطبيق صحتي الإلكتروني الذي يقدم العديد من الخدمات الهامة مثل، حجز موعد لعمل فحص لفيروس كورونا، وخدمة الاستشارة عن بعد، والبحث عن الأدوية، والحصول على لقاح فايزر للتقليل من عدد الإصابات، والأشخاص اللذين لهم الأولوية في الحصول على هذا اللقاح هم الأشخاص اللذين يعانون من أمراض مزمنة أو من السمنة المفرطة وكبار السن والأشخاص اللذين يعملون في المهن المختلفة .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة ورابط الحصول على لقاح فايزر المقدم من المملكة العربية السعودية مجانا للمواطنين والمقيمين .