نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية والتحديثات الأخيرة لعام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي هي منصة تعليم أون لاين (عن بعد)، وقد تم طرحها من قبل المملكة العربية السعودية كبديل للمدرسة والحضور وذلك في ظل الوباء العالمي المنتشر حفاظا على حياة الطلاب والمعلمين وكل العاملين بالمدرسة وأهلهم. وتم إضافة بعض التحديثات بمنصة مدرستي للتسهيل على المعلمين والطلبة استخدامها. وقد تم التعامل مع منصة مدرستي منذ الفصل الدراسي الأول وقد أثبتت قدرتها على محاكاة المدرسة ولو بقدر ضئيل وذلك لاستمرار العملية التعليمية والحفاظ على أرواح كل من على أرض المملكة العربية السعودية وصحتهم.

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قرارات الوزارة بما يخص التعليم للفصل الدراسي الثاني

قررت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية في آخر قراراتها استكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني عبر الإنترنت بنظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالمملكة العربية السعودية يوم 17 من شهر يناير لعام 2021 ميلاديا الموافق 1442 هجريا، وذكرت الوزارة أيضا أن التعليم عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من التاسعة صباحا بينما الابتدائية سيتم بدء اليوم الدراسي لهم من الثالثة عصرا.

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بإضافة بعض التحديثات من أجل رفع كفاءة منصة مدرستي وسهولة التواصل بين المعلم أو المعلمة مع الطالب أو الطالبة وولي أمر الطالب أو الطالبة وقد جاءت التحديثات كالتالي:

سيتم استكمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني في يوم 17 من شهر يناير لعام 2021 ميلاديا الموافق 1442 هجريا.

سيتم استكمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم عن بعد.

تقوم قنوات عين التعليمية بالمملكة العربية السعودية ببث الدروس للجميع عبر 23 قناة تعليمية تابعة للملكة العربية السعودية.

مع تخصيص بعض من قنوات اليوتيوب لنقل الدروس أيضا عبر الإنترنت.

كما تم تخصيص بوابة إلكترونية أيضا لنقل الدروس وهي تابعة لنظام عين.

يتمكن المعلم أو المعلمة من عمل جدول لحصصه مع الطلاب بعد إقرار قائد المدرسة بالجدول واعتماده.

في استطاعة المعلم عم جدول دراسي لأسبوع واحد فقط.

يمكن للمعلم أو المعلمة تحديد أهداف الدرس المقرر شرحه قبل البدء بالشرح.

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وقد تم تخصيص العديد من القنوات والأنظمة للدروس والتعليم عن بعد وذلك للتسهيل على الطلبة الولوج إليها وتخفيف الضغط على الخوادم التابعة لوزارة التربية والتعليم مما يسهل على الطالب الدخول إليها بدون أية مشاكل.