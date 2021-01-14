بحث قضايا العاملين بالقطاع الخاص.. الراجحي يجتمع بأعضاء اللجنة الوطنية للجان العمالية

بلادي – الرياض :

زار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي مقر اللجنة الوطنية للجان العمالية، واجتمع بأعضائها الممثلين لجميع العاملين بالمملكة.

واستمع الوزير خلال الزيارة التي رافقه فيها عدد من المسؤولين بالوزارة، لشرح قدمه رئيس اللجنة المهندس ناصر الجريد، حول أنشطة وإنجازات اللجنة ومقترحاتها، كما ناقش أهم الموضوعات المتعلقة بالعاملين في القطاع الخاص.

وعبر الوزير عن سعادته بالزيارة ولقاء ممثليها، ومناقشة أهم المواضيع المتعلقة بالعاملين في القطاع الخاص، مشيداً بما تبذله اللجنة من جهود، خاصة وأنها تعد ركيزة من ركائز سوق العمل السعودي.