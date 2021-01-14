افتتاح صالتي سينما فاخرتين في جدة والدمام.. و200 شاشة جديدة مرتقبة بحلول 2023

بلادي – الرياض :

أزاحت شركة “سينيبوليس” العالمية الستار عن صالتي سينما جديدتين وفاخرتين أنشأتهما في كل من مدينتي الدمام وجدة.

ويأتي افتتاح الشركة لصالات العرض في المملكة بموجب ترخيص حصلت عليه من الهيئة السعودية العامة للإعلام المرئي والمسموع، وذلك بالتعاون مع مجموعة الحكير وشريكها الإقليمي مجموعة الطاير.

وتعتزم الشركة مع شركائها استثمار 300 مليون دولار على مدى 5 سنوات في مشروع تشغيل صالات السينما في المملكة، بجانب توفير فرص وظيفية للمواطنين السعوديين وإطلاق 200 شاشة جديدة بحلول عام 2023.

وأطلقت الشركة موقعا إلكترونيا وتطبيق الهاتف المحمول، لتمكين الجمهور من إجراء حجز مسبق لمشاهدة ما يحبونه من أحدث الأفلام، وشراء الوجبات الخفيفة، فيما تتميز الصالات التي تفتتحها بمقاعد جلدية، وتقنيات سمعية وبصرية حديثة.