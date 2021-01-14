‏ “الغذاء والدواء”: 7 إرشادات لتجنب الآثار الجانبية ‏لمستحضرات التجميل

بلادي – الرياض :
أوصت هيئة الغذاء والدواء بـ7 إرشادات لتجنب الآثار الجانبية عند استخدام منتجات التجميل والتي تظهر عادة في شكل حروق واحمرار وحكة بالجلد، وضيق في التنفس وتساقط الشعر.
وأكدت الهيئة أهمية تخزين منتجات التجميل في مكان مناسب بحسب تعليمات الشركة المصنعة، والتحقق من تاريخ الصلاحية، مع تجنب استخدام المنتجات مجهولة المصدر.
وشددت على عدم خلط المنتجات بعضها مع البعض أو إضافة أي مواد كيميائية إليها، وعدم مشاركة المنتجات مع الآخرين لتلافي انتقال العدوى، والحرص على التقيد بتعليمات الشركة المصنعة، بالإضافة لتأكيد ضرورة التعامل مع مراكز البيع الموثوقة.
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