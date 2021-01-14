‏ “الغذاء والدواء”: 7 إرشادات لتجنب الآثار الجانبية ‏لمستحضرات التجميل

بلادي – الرياض :

أوصت هيئة الغذاء والدواء بـ7 إرشادات لتجنب الآثار الجانبية ‏عند استخدام منتجات التجميل والتي تظهر عادة في شكل حروق ‏واحمرار وحكة بالجلد، وضيق في التنفس وتساقط الشعر.‏

وأكدت الهيئة أهمية تخزين منتجات التجميل في مكان مناسب ‏بحسب تعليمات الشركة المصنعة، والتحقق من تاريخ الصلاحية، ‏مع تجنب استخدام المنتجات مجهولة المصدر.‏

وشددت على عدم خلط المنتجات بعضها مع البعض أو ‏إضافة أي مواد كيميائية إليها، وعدم مشاركة المنتجات مع الآخرين لتلافي انتقال العدوى، والحرص على التقيد بتعليمات الشركة ‏المصنعة، بالإضافة لتأكيد ضرورة التعامل مع مراكز البيع ‏الموثوقة.‏