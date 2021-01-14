بعد عام كامل من الرعاية.. تسليم القنصلية الباكستانية طفلاً وُلد “خديجاً” أثناء زيارة أمه المملكة للعمرة

بلادي – الرياض :

سلّم المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، هلال المالكي، قنصل دولة باكستان سامي خان، طفلاً كانت قد وضعته أمه “خديجاً” أثناء زيارتها المملكة لأداء مناسك العمرة، واضطرت إلى العودة إلى بلادها بسبب الجائحة.

وأمضى الطفل عامًا كاملًا في الحضانة، تحت إشراف فريق طبي متخصص، حتى جرى تسليمه إلى وفد القنصلية، الذي سيتولى نقل الطفل لأسرته في باكستان.

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى، أن الأم وضعت طفلها، بعد ولادة قيصرية مبكرة حيث كان مولودها طفلاً خديجًا يزن 1 كيلو، ووضع تحت التنفس الصناعي، ومكث في المستشفى تحت الملاحظة لمدة 46 يومًا.

وأوضح المدير الطبي ورئيس العناية المركزة لحديثي الولادة الدكتور عطية بن صالح الزهراني، أن الطفل بقي قرابة سنة في العناية المركزة إلى أن تحسن وزنه، وتم نقله للرعاية الخاصة تحت إشراف قسم الخدمة الاجتماعية.

وقدّم القنصل الباكستاني شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، ووزارة الصحة والفريق الطبي بالمستشفى على الجهود المبذولة، وتوفير الرعاية الصحية المتميزة للطفل، مبديًا سعادته على الجهود المبذولة بالعناية بالطفل، والتواصل الدائم مع أسرته أثناء إقامته، وطمأنتهم على حالته الصحية بشكل مستمر.