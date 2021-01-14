“حساب المواطن” يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على استحقاق شهر يناير

بلادي – الرياض : أعلن برنامج “حساب المواطن”، اليوم (الخميس)، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ38 لشهر يناير 2021. وأوضح البرنامج أن إرسال طلبات الاعتراض يكون من خلال بوابته الإلكترونية. وكان البرنامج قد أودع الأحد الماضي مبلغ 1.9 مليار ريال مخصص الدفعة الـ38 لشهر ديسمبر لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع مكتملة طلباتهم. وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 15 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 88 مليار ريال منها 653 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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