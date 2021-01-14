مباحثات سعودية روسية.. فرحان: ناقشنا تطوير العلاقات في عدة مجالات.. لافروف: نعمل لإيصال لقاح “سبوتنيك” إلى المملكة

بلادي – الرياض :

أجري وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم (الخميس) بروسيا، جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تناولا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال فرحان في مؤتمر صحفي مشترك عقب الجلسة إنه تم بحث تطوير العلاقة مع روسيا في مختلف المجالات، مبيناً أن المملكة تتعاون مع روسيا ضمن منظومة أوبك+، وأن هذا التعاون أسهم في تحقيق استقرار أسواق النفط.

وأبان أنه تم بحث أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة، لكون أن سلوكها يهدد أمن واستقرار المنطقة، والتأكيد على وقف هذه التدخلات.

وأوضح أن روسيا تدعم موقف المملكة في رفض التدخلات الخارجية في قضايا المنطقة، مشيراً إلى أن روسيا دعم أي اتجاه لحوار بين دول الخليج وإيران.

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده تتعاون مع المملكة في عدة مجالات، وأنها تعمل على أن يصل اللقاح الروسي المضاد لفيروس “كورونا” إلى المملكة.

وأبان لافروف أنه تم خلال جلسة المباحثات الاتفاق على أن تحتضن المملكة اجتماع منظمة التعاون الإسلامي.