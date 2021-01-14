“الشؤون الإسلامية” تلزم الأئمة والمؤذنين بسداد فواتير الكهرباء الخاصة بمنازلهم

بلادي – متابعات :
وجهت وزارة الشؤون الإسلامية، الأئمة والمؤذنين بسداد مستحقات فواتير الكهرباء الخاصة بمنازلهم المجاورة للمساجد والجوامع.
وقال مدير إدارة المساجد بمحافظة الطائف عبدالرحمن الحارثي، إنه تم تكليف الأئمة والمؤذنين بربط الفواتير الخاصة بمنازلهم بأسمائهم مباشرة وتولي سدادها بأنفسهم، مشيراً وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أن الإدارة شرعت فعلياً في استدعاء الأئمة والمؤذنين لتوقيع تعهدات بهذا الخصوص.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، في منتصف العام الماضي، أكد أن فاتورة الكهرباء تكلف الوزارة قرابة ربع الميزانية المخصصة لها، معتبرًا هذا الاستهلاك إسرافاً في غير محله.
وأبان الوزير خلال جولة على المساجد والجوامع، أن فاتورة الكهرباء تصل أحيانًا إلى مليار ريال، مبيناً أنها لا ينبغي أن تزيد على 25% فقط من هذا المبلغ.
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