نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي للنساء 60 ألف ريال بقسط شهري يبدأ من 300 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من البنوك السعودية توفر عدد كبير من المنتجات التمويلية لراحة المواطنين وتقدم لهم تمويلات متعددة كتمويل شخصي، تمويل سيارة، تمويل عقار، لمستوى معيشي جديد، فهناك من يرغب بالحصول على تمويل شخصي ليقوم بدفع رسوم التعليم أو شراء أثاث منزلي أو عمل مشروع خاص به لزيادة الدخل الشهري، وبنك التنمية الاجتماعية هو البنك الذي يقدم تمويل شخصي بقسط شهري منخفض طول فترة السداد، لمراعاة الأفراد الأقل دخلاً والذين لا يزيد الدخل الشهري لديهم عن 12500 ريال سعودي.

بنك التنمية الاجتماعية يقدم عدة تمويلات من بينها قرض الأسرة، قرض الزواج، قرض كنف، قرض آهل، قرض الترميم ولكلا منهما استخدام، لمن يريد قرض الشباب للزواج بقسط شهري يبدأ من 300 ريال ولكن بشروط معينة قد أعلن عنها البنك للحصول على التمويل ولكن يجب أن يكون الزواج الأول لمن يتقدم بطلب التمويل، ويقدم وثيقة عقد الزواج للمرة الأولى، وهناك تمويل للأرامل والمطلقات بقيمة 30 ألف ريال لمن تعول طفل أو لا تعول.

قرض شخصي للنساء

هنا ويتم توفير تمويل شخصي للنساء الموظفات وربات المنزل بقيمة 60 ألف ريال على أن يشترط بأنه يكون عمر المقترض لا يزيد عن 70 عاما، كما يحق للمرأة المطلقة بالحصول على التمويل إذا كانت تعول طفلا، أو كانت أرملة، وهناك أيضا تمويل للمطلقات والأرامل بقيمة مبلغ تمويلي 30 ألف ريال ويشترط أن لا يزيد العمر عن 55 عاما، ولا يقل عن 25 عاما، وحتى إذا كانت لا تعول طفل فأنها تستحق تمويل كنف، وحتى إذا تعثرت في سداد تمويلات سابقة فأنه يحق لها طلب تمويل المطلقات والأرامل.

طريقة الحصول على قرض ثاني للنساء

يتم تقديم طلب تمويل ثاني للنساء إلكترونيا من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية وملئ كافة المستندات والأوراق المطلوبة، ثم يتم التقديم وانتظار الموافقة على الطلب، وفق بعض الشروط، ويجب أن لا يزيد الدخل الشهري عن 1000 ريال سعودي لكي تحصل على التمويل الثاني من بنك التسليف للمطلقات والأرامل، يبحث المواطنين عن رابط طلب قرض نفاذ للعمل الحر لتمويل سيارة للعمل التشاركي وتمويل العمل الحر لتشجيع الحرف الصناعية ومزاولة المهن الحرفية لزيادة الدخل الشهري.

قرض العاطلين عن العمل

يمكن طلب قرض تمويلي 60 ألف ريال للعاطلين عن العمل بشرط واحد فقط أن يكون هناك كفيل يتحمل تكاليف سداد الأقساط الشهرية إذا تعثر سدادها، كما يجب أن يكون الضامن يعمل في مصلحة حكومية، طلب قرض العاطلين عن العمل للتمويل الشخصي ومن حق أي شخص عاطل عن العمل الحصول عليه بالضامن، ويتم سداد المبلغ المستحق لمدة 5 سنوات وقسط شهري منخفض.

رابط طلب قرض نفاذ

بحث مؤخرا عدد كبير من مواني المملكة العربية السعودية عن رابط طلب قرض نفاذ والذي يقدم مجموعة كبيرة من المنتجات لصاحبي الحرف الصناعية ومزاولة المهن الشخصية بعيد عن العمل الحكومي، طريقة الحصول على وثيقة العمل الحر وإتمام جميع الأوراق التي يتم طلبها من خلال الموقع الإلكتروني، مع استيفاء جميع الشروط التي يتضمنها البنك لتحصل على قرض سيارة تشاركي أو قرض شخصي.