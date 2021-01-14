نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية التسجيل في منصة مدرستي 1442 وطريقة إثبات الحضور في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة مدرستي 1442 يعتبر من أهم ما يبحث عنه الطلاب والمعلمين وخصوصًا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني 1442 في المملكة العربية السعودية، حيث أن هناك آلية تسجيل في منصة مدرستي 1442 للجميع، وينبغي اتباعها من أجل الحصول على كافة المعلومات الدراسية والاستفادة من الخدمات التعليمية التي تقدمها المنصة، وذلك لأن منصة مدرستي للتعليم عن بعد توفر خدمات لا حصر لها، لخدمة المعلمين والطلاب.

التسجيل في منصة مدرستي 1442

لقد أكدت المملكة العربية السعودية من خلال وزارة التعليم عن استمرار الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي الثاني 1442 وفق الآلية التي تم الإعلان عنها مسبقًا، وتم السير وفقها خلال الفصل الدراسي الأول، للمعلمين والمعلمات والطلاب.

وأشارت الوزارة أن اليوم الدراسي عن بعد يبدأ للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، بدءً من الساعة التاسعة صباحًا، بينما المرحلة الابتدائية فقط، يبدأ يومها الدراسي بدءً من الساعة الثالثة عصرًا، وأشارت إلى أن آلية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية سيكون وفق التالي:

الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والتي قد تم استخدامهم في نظام نور الإلكتروني.

كتابة رقم التحقق ومن ثم تسجيل الدخول فقط.

كيفية إثبات الحضور في منصة مدرستي

وعلى الجميع المعرفة بأنه ينبغي أن يتم إثبات الحضور في منصة مدرستي التعليمية سواء للطلاب أو الطالبات أو غيرهم من المنتسبين إلى المنصة، وعلى من يرغب في إثبات الحضور اتباع الخطوات التالية:

سنقوم بالدخول إلى منصة مدرستي ومنها نختار مايكروسوفت.

ثم نقوم بإدخال البيانات المطلوبة، وبعدها نقوم بالدخول إلى جدول الحصص.

بعدها علينا أن نقوم بالنقر على الدرس، وبعدها يتعين علينا أن نقوم بالنقر على تبويب حضور.

التعليم عن بعد منصة مدرستي تسجيل جديد

ومن خلال تسجيل دخول مدرستي يمكن الحصول على كافة الفيديوهات التي قام بإعدادها المعلمين والمعلمات ووزارة التربية والتعليم السعودية للطلاب من أجل إتقان تعلم الدروس المقررة على كافة الفصول الدراسية، بالإضافة إلى أن منصة مدرستي التعليمية توفر للطلاب مقاطع صوتية أيضًا، لذلك صنفت على أنها من أهم المنصات التعليمية في المملكة.