نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على تمويل بدون تحويل راتب يبدأ من 5.000 ريال وحتى 250 ألف بقسط شهري بسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون تحويل راتب من شركة المرابحة المرنة التي وفرت القروض بأبسط المتطلبات دون أي عواقب والتزامات تعقيدية، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ الصرف بجانب خيارات السداد التي تناسب دخلك الشهري، ليس هذا كل شيء بل يوجد العديد من الخدمات والمنتجات التمويلية منها الإجارة وخدمات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكل البرامج المتاحة تتبع أحكام الشريعة الإسلامية ومٌجاز من هيئة الرقابة، فضلاً أن شركة المرابحة المرنة معتمدة من مؤسسة النقد العربي ساما ضمن عدد من الشركات الأخرى المتخصصة في مجال التمويل، حيث تختلف كل واحدة من حيث التسهيلات التي توفرها للعميل ويكون هناك حلقة تنافس بينهم في كسب أكبر عدد من العملاء. تمويل شخصي من شركة المرابحة المرنة إذا كنت تريد الحصول على تمويل بدون تحويل راتب بمبلغ كبير وراتبك لا يقل عن 3.000 ريال، فعليك التوجه إلى شركة مرابحة مرنة التي تعطيك القرض بثلاث شروط فقط وأبسط المستندات، مع توفير مزايا كثيرة منها إمكانية أخذ التمويل مع القرض القائم من أي جهة تمويلية أخرى، حيث تقوم الشركة بتلبية احتياجاتك المتنامية بدون أي تعقيد في الإجراءات قدر المستطاع لتصل بك إلى تحقيق هدفك الذي هو من أهداف الشركة الأساسي، كما يمكنك حساب قيمة القرض والقسط الشهري من خلال حاسبة التمويل الإلكترونية الموجودة عبر الموقع، أو لتلقي المساعدة عبر الاتصال على الرقم المجاني 920033868، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] مزايا التمويل الشخصي من شركة المرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل بدون تحويل راتب متاح للقطاع الحكومي والقطاع الخاص.

فترات سداد ميسرة ومرنة تصل لـ 60 شهر مرنة.

تبدأ قيمة القرض من 5 آلاف ريال وتصل حتى 250 ألف ريال سعودي.

متطلبات ولا أسهل في الوثائق المطلوبة أيضاً. الشروط المحددة:- ألا يقل الدخل الشهري عن 3.000 ريال سعودي بالنسبة للقطاع الحكومي، ولا يقل الراتب عن 6.000 ريال بالنسبة للقطاع الخاص.

مدة الخدمة في العمل تكون شهر للقطاع الحكومي وشبه الحكومي، سنة للقطاع الخاص، ثلاثة أشهر للموظفين في البنوك وقطاع الاتصالات.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

متاح للسعوديين فقط من الرجال والنساء. طريقة الحصول على تمويل بدون تحويل راتب من شركة مرابحة تعبئة نموذج الطلب عبر موقع شركة المرابحة المرنة www.mmfco.net.

يجب أن يكون لك حساب شخصي على الموقع بالنقر على تسجيل الدخول ومنها تسجيل جديد إذا لم يكن لديك حساب، ثم اتبع الخطوات.

بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول واختر تمويل الأفراد ثم تقدم بطلبك الآن. المستندات المطلوبة:- زيارة الفرع ومعك الوثائق التالية:-

بطاقة الهوية الوطنية سارية – خطاب تعريف الراتب يشمل (الراتب الأساسي والبدلات وتاريخ التعيين).

كشف حساب بنكي والعنوان الوطني.

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