نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة التطوع الصحي volunteer.srca.org.sa في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أستقبلت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام من خلال منصة التطوع الصحي حوالي 100 ألف متطوع ومتطوعة خلال ساعتين فقط من الراغبين في تقديم الخدمات الصحية والداعمة من أجل خدمة المملكة العربية السعودية ومساعدة الأطقم الطبية حال إحتياجها لذلك، وذلك بحسب ما أعلن عنه الحساب الرسمي لمنصة التطوع الصحي على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر، ويأتي هذا ضمن إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في القضاء على وباء كورونا المستجد، والذي تسبب في موت الآلاف من البشر حول العالم.

ويبحث العديد من الراغبين في التقدم للتطوع الصحي عن رابط منصة التطوع الصحي من أجل الالتحاق بالفرق الصحية، والحصول على التدريبات اللازمة قبل البدء في التطوع الصحي من أجل الاشتراك مع الفرق الطبية في مكافحة وباء كورونا داخل المملكة العربية السعودية، حيث بدأ العديد من الشباب خلال الأيام القادمة بتقديم الرغبة في التطوع الصحي، والالتحاق بالفرق الصحية خلال هذه الفترة.

مبادئ التطوع

وكان الحساب الرسمي للتطوع الصحي على موقع تويتر قد شارك مبادئ التطوع لدى الراغبين في الالتحاق بالتطوع الصحي، حيث أن هناك عدداً من المبادئ الواجب معرفتها قبل التقدم للتطوع ومن هذه المبادئ:

التطوع يفيد المجتمع والمتطوع.

التطوع يكون دون مقابل.

التطوع اختياري.

احترام حقوق وكمرامة وثقافة الجميع.

أالتطوع يساهد في تلبية احتياجات المجتمع.

منصة التطوع الصحي

وقد استقبلت منصة التطوع الصحي خلال الفترة الماضية العديد من التخصصات المختلفة مثل التخصصات الصحية والتخصصات الداعمة، وذلك من أجل المساهمة في دعم ومساندة الكوادر الطبية العاملة داخل المملكة العربية السعودية.

وقد تم إطلاق منصة التطوع الصحي من أجل تمكين الراغبين في التطوع في التسجيل من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، وذلك من أجل الإستعانة بهم في المجالات المختلفة بعد أن يحصل المتطوع على دورة التطوع المجتمعي من خلال هيئة التخصصات الصحية، من أجل تأهيلهم لأعمال التطوع الصحي داخل المملكة.

وتقوم منصة التطوع الصحي بإستقبال طلبات التطوع من الكوادر الصحية التي تحمل التراخيص المهنية، بالإضافة إلى الطلبة التابعين للمجالات الصحية، وأيضاً الأفراد المتقاعدين من الكادر الصحي، بالإضاف إلى المتطوعين من التخصصات أخرى، ليقوموا بتقديم الخدمات الداعمة للكوادر الطبية في مختلف المجالات.

رابط منصة التطوع الصحي

ومن أجل التسجيل في منصة التطوع الصحي فكل ماعليكم هو التوجه إلى رابط المنصة على الإنترنت من خلال زيارة الموقع الرسمي للمنصة وعنوانه volunteer.srca.org.sa إلا ان القائمين على المنصة يقومون بعمل صيانة للنظام خلال الفترة الحالية، لذا فمن الممكن أن تقوموا بزيارة المنصة في وقت لاحق.