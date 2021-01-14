نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض بنك التنمية الاجتماعية للنساء كنف 1442 – 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن المملكة العربية السعودية تهتم بالمرأة ودورها في المجتمع، وتقوم بإعطائها جميع الحقوق والعيش بصورة تليق بها في المجتمع، ولذلك قام بنك التنمية الإجتماعي قسم خاص من لمساعدة النساء عن طريق كنف وخاصة السيدات الأرامل والمطلقات، ومحاولة منحهم حياة كريمة وفرصة للعيش بمستوي أفضل، ومواجهة المشكلات التي تواجههم في الحياة، ويقدم كلف التمويل لهذه الأسر، وهذا التمويل عبارة عن أموال لا يتطلب لها دفع أي رسوم أو فوائد عليها عند ردها، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في السيدات التي تقدم على مساعدات كنف.

تعرف على شروط الحصول على قرض بنك التنمية 1442:

من الشروط الأساسية لكي تتمكن المرأة من الحصول على القرض أن تكون مطلقة أو أرملة، كما يجب أن تكون تعول طفل أو أكثر. يجب عليها إحضار نموذج البريد عليه توقيعها ومختوم من موظف البريد السعودي واسمه وتوقيعه الخاص. يجب من أجل الحصول على القرض أن يتم إرفاق صورة الهوية الشخصية وكافة الأوراق التي تثبت من خلالها إضافة الأطفال المعولين.

شروط التقديم على صندوق التنمية الإجتماعي كنف:

لا يقل سن المرأة المهجورة لا يقل سنها عن 30 عاما.

لابد على المرأة المهجورة أن تقدم ما يثبت حالتها الإجتماعية بالتفصيل، إما إذا كانت مطلقة أو أرملة وأيضا معرفة ما إذا كان لديها أطفال.

وأيضا تقديم الأوراق المعتمدة من البنك التي تثبت عدم تقديم أي صك شرعي ولكن لابد من وجود شخصين للتوقيع عليها.

يتأكد الموظف من الأفراد ذوي العصبة وذلك عن طريق توقيعهم على إقرار يدل على ذلك.

وبعدها يقوم الموظف بالتصديق على إتمام عملية التحقيق من الأعضاء، وتوقيعهم على الأوراق.

ومن أهم هذه الشروط أن يكون أصغر طفل في هذه العائله لا يقل سنه عن عام واحد.

إن بنك التنمية منح المرأة طلب المساعدة التي تحتاجها:

وذلك عن طريق زيارتها للموقع الإلكتروني الخاص بصندوق التنمية الإجتماعي.

وعند فتح الصفحة الإلكترونية تظهر أمامها الشروط الواجب توافرها التقديم على هذه المساعدة.

ولكن عليها التسجيل أولا داخل الموقع وكتابة الإسم ورقم الهوية ثم بعد ذلك اختيار خدمة كنف.

ومنها تحديد الخدمة التي تحتاج الحصول عليها.

ومن هنا فإن بنك التنمية قد يكون قدم كل الوسائل للتسهيل والتيسير على النساء بالحصول على هذه الخدمات التي تساعدهم في مواجهة مشاكل الحياة.

طرق الحصول على التمويل عن طريق كنف:

إن المطلقات والأرامل الذين يحتاجون إلى مساعدة ومن أهم أولويات صندوق التنمية الإجتماعي، فإن هناك بعض الطرق للحصول على هذا التمويل، لذا فإنها تتعامل مع أكثر من شريحة لتقديم التمويل، وإن هناك بعض الضوابط التي يعتمدها الصندوق تقع على كاهل المستفيد من القرض وكفيله، وهي نقص التأمينات والتقادم من المبلغ الأساسي وذلك يكون المبلغ صافي بعد خصم هذه الأموال، وأيضا يمكنهم الوصول للخصم المسموح به مضروبا في 33. ، وقد حدث هذا الخصم بالالتزامات الشهرية، وبذلك يحدد وقتها القسط الذي يقوم المقترض بتسديد، وهذه الحسابات تحدد الشرائح التي يتعاملون معها.