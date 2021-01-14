رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول عبر schools.madrasati.sa

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عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول هي أحد أهم الكلمات التي يكثر عنها البحث في المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام من قبل العديد من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في المملكة العربية السعودية من أجل الدخول إلى منصة مدرستي الالكترونية الجديدة، والبدء في العملية التعليمية من خلال المنصة، والتي أصبحت بديلاً للمدارس في العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية.

وقد قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالاعلان عن قيامها ببدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 من خلال منصة مدرستي التعليمية، الوزارة ذكرت في بيان لها تداولته العديد من المواقع ونشرته عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأن الفصل الدراسي الثاني سيستمر من خلال منصة مدرستي التعليمية حتى الأسبوع العاشر من البداية.

نصائح حول الدخول إلى منصة مدرستي

ومن أجل تفادي عدم انقطاع الاتصال عن منصة مدرستي الالكترونية فهناك عدداً من الخطوات والنصائح الواجب اتباعها من أجل تفادي مشاكل انقطاع الاتصال وعدم توافر موقع منصة مدرستي ومن هذه الخطوات هي:

قيام الطلاب باختيار الوقت المناسب للدخول إلى منصة مدرستي الالكترونية.

قيام الطلاب بتوصيل شبكة انترنت قوية من أجل تجنب انقطاع الشبكة ومشاكلها أثناء اليوم الدراسي.

الاطلاع على كافة الخطوات والشروط الخاصة بعملية تسجيل الدخول إلى المنصة قبل الدخول إليها، من أجل تجنب توقف الطالب في المنتصف وعدم العمل على المنصة بشكل جيد.

هل تستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني عبر منصة مدرستي

صرح الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم أن درجات طلاب المملكة في اختبارات التيمز ارتفعت مقارنة بمالمؤشرات الرئيسية بداية من 2015، واعتبر ذلك إنجازاً وطنياً، حيث ستقوم الوزارة بمواصلة تطوير المعلمين والمعلمات خلال هذه الفترة القادمة

وذكر وزير التعليم خلال مقابلة له أجراها مع قناة العربية أن وزارته جاهزة لكافة السيناريوهات الخاصة بمواصلة التعليم عن بعد أو العودة إلى الدراسة من خلال المدارس خلال الفصل الدراسي القاني، حيث ستقوم الوزارة بالاعلان عن تفاصيل هذا الموضوع خلال الفترة القادمة.

المنصة منصة مدرستي

بدوره أقر مجلس الوزاء في المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين أن تستمر الدراسة في التعليم داخل المملكة العربية السعودية عن بعد من أجل الحفا على سلامة منسوبي التعليم والطلاب، حيث ستكون الدراسة من خلال منصة مدرستي الالكترونية، والتي تم إنشائها خصيصاً من أجل أن تقوم بمحاكاة التعليم من خلال المدارس، وقيام المعلمين بشرح المناهج الدراسية للطلاب من خلال الفصول الافتراضية، والتي يتم توافرها عبر المنصة الالكترونية.

الدراسة عبر منصة مدرستي

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن قيامها ببدء العام الدراسي الجديد 1442 في المملكة من خلال منصة مدرستي الالكترونية، وذلك لمدة أول أسابيع من بدء العام الدراسي الجديد، حيث ستكون الدراسة للطلاب عبر المنصة الالكترونية الجديدة بدلاً من الذهاب إلى المدارس كما كان يحدث في السابق، وذلك من خلال خدمة الفصول الافتراضية عبر منصة مدرستي، حيث يمكن للمعلمين إضافة الفصول الدراسية والبدء في الشرح التفاعلي لكافة الطلاب.

عادت وزارة التعليم من جديد لتعلن في بيان لها نشره الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لتؤكد على أن الدراسة في الفصل الدراسي الأول ستتم من خلال منصة مدرستي الالكترونية حتى نهاية هذا الفصل الدراسي، فيما نوهت الوزارة في بيانها بأنها ستقوم في وقت لاحق بالاعلان عن آلية الاختبارات خلال الأيام القليلة القادمة.

منصة مدرستي

منصة مدرستي هي نظام إدارة العملية التعليمية الكترونياً، وتضم العديد من الأدوات التي يحتاج إليها كل من الطلاب والمعلم وغيرهم ممن لهم علاقة بالعملية التعليمية، كما أنها تساعد على تحقيق الأهداف التعليمية من خلال تدريس المواد، وذلك من خلال فصول الدراسية التي تتم من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز حيث من خلاله يمكن أن يتفاعل الطالب مع المعلم ويتناقشوا في المواد العلمية، ويقوم المعلم بإسناد الواجبات إليهم.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

ومن أجل القيام بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي الالكترونية فكل ماعليكم هو زيارة رابط موقع منصة مدرستي على الانترنت من خلال الرابط :schools.madrasati.sa ومن ثم القيام بتسجيل الدخول إلى المنصة، مع العلم أنه من المحبب أن يكون قد تم تنزيل وتنصيب برنامج مايكروسوفت تيمز على الجهاز المستخدم في الدخول إلى منصة مدرستي الالكترونية من أجل تجنب حدوث مشاكل أثناء الدخول إلى المنصة، وللاستفادة من خدمة الفصول الافتراضية، والتفاعل مع المعلم من خلال المنصة.