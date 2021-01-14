نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أوامر الدفع وزارة المالية وطرق حجز موعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن أوامر الدفع من الخدمات المتميزة التي تقدمها وزارة المالية السعودية وذلك من خلال وزارة المالية خدمة الأفراد والتي أتاحت تلك الخدمة من أجل التسهيل على الجميع، ويحتاج المواطنين في المملكة العربية السعودية هذه الخدمة من أجل ضمان حقوقه، كما وفرت الخدمة وزارة المالية للمواطنين في المملكة أو خارجها، ومن خلالها يمكن التعرف على كافة أوامر الدفع التي صدرت لهم، أو الصادرة عليهم إلكترونيًا، ولذلك سنقدم لكم طريقة استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية وزارة المالية السعودية.

الاستعلام عن أوامر الدفع

للمواطن السعودي والمقيمين الوافدين في المملكة العربية السعودية الحق في إجراء استعلام عن أمر الدفع وزارة المالية من خلال الإنترنت وذلك بأسهل الطرق التي تتمثل في:

عليك أولًا الحصول على حساب في وزارة المالية.

ويمكن الحصول عليه من خلال تسجيل دخول إلى موقع وزارة المالية السعودية، ثم النقر على تسجيل جديد، أو يمكن إدخال البيانات المطلوبة إن كنت تمتلك حسابًا.

ثم نقوم بالدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية ونقوم بملء البيانات المطلوبة بعد النقر على تبويب خدمات الأفراد.

الاستعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية

وقد وفرت وزارة المالية السعودية أيضًا إمكانية الاستعلام عن المستحقات المالية برقم الهوية من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة المالية خدمات الأفراد، ومن خلال استخدام البيانات الشخصية وتسجيل الدخول إلى الموقع، ثم النقر على تبويب متابعة المعاملات، وستقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية، وكافة البيانات الأخرى.

استعلام عن مستحقات مالية للعسكريين

وفي إطار الخدمات الإلكترونية التي قامت وزارة المالية بإطلاقها أيضًا هو الاستعلام عن مستحقات العسكريين المالية وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية للوزارة، ولكن في هذه الحالة علينا أن نختار من بوابة خدمات الأفراد، خدمة تسوية مستحقات تقاعدين، وسنقوم بإدخال البيانات والتي تتمثل في رقم الهوية ورمز التحقق الذي يظهر على الشاشة.

حجز موعد وزارة المالية

ويمكن الدخول إلى موقع وزارة المالية من أجل حجز موعد العوائد السنوية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: