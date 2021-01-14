( كن أنت) ……د. عزة الرحيلي

( الإنسان اجتماعي بطبعه) هذا ماتعلمناه في علم الاجتماع ، وما رأيناه ولمسناه في حياتنا من خلال المواقف التي تمر بنا .
التواصل الاجتماعي مع الآخرين شئٌ جيد ومرغوبٌ من الجميع بل إن الشعور بأن يكون الإنسان محبوباً ومقبولاً من الآخرين مطلبٌ يسعى إليه الكثير ويعطي شعوراً جيداً يجعل الإنسان سعيداً . وعند أعمق نقطة في أعماق الذات يتولد هذا الشعور وهذه الرغبة أن نكون مقبولين ومحبوبين ، وعند هذه النقطة يتولد كذلك شعورٌ بالخوف أن يكون الإنسان منبوذاً غير مرغوبٍ فيه . ولكن الخوف من عدم القبول قد يجعل الإنسان يحاول تغيير ذاته فنراه يغير مظهره أو تصرفاته أو طريقة حديثه أو حتى معتقداته وقيمه فقط من أجل أن يصبح مقبولاً ومحبوباً .
أمرٌ سئٌ للغاية حين يحاول الإنسان أن يعيش حياته وفقاً لمعايير الآخرين كي يحظى برضى الجميع .
إن الرغبة في أن تكون محبوباً أمرٌ طبيعيّ ولكن أن تقبل المساومة على ذاتك كي تصبح مقبولاً غير طبيعي بالتأكيد .
إن انشغال الإنسان بفكرة كيف يرضي الآخرين وكيف يكون محبوباً فيتلون ويتشكل ويغير كثيراً من قناعاته من أجل هذا الهدف إنه بذلك يمحو ذاته ويصبح نسخاً مشوهه لذوات الآخرين .
إن التواصل الفعال هو ماكان مبنياً على أن نكون على طبيعتنا وفق قيمنا ومعتقداتنا ومانحب ومانكره نحن لاغيرنا .
كونك على طبيعتك تتصرف بثقة وصادقاً مع نفسك قبل غيرك ، هذا جدير ٌ بأن يجعلك محبوباً ومقبولاً . فقط كن أنت يحبك الجميع .
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