( كن أنت) ……د. عزة الرحيلي

( الإنسان اجتماعي بطبعه) هذا ماتعلمناه في علم الاجتماع ، وما رأيناه ولمسناه في حياتنا من خلال المواقف التي تمر بنا .

التواصل الاجتماعي مع الآخرين شئٌ جيد ومرغوبٌ من الجميع بل إن الشعور بأن يكون الإنسان محبوباً ومقبولاً من الآخرين مطلبٌ يسعى إليه الكثير ويعطي شعوراً جيداً يجعل الإنسان سعيداً . وعند أعمق نقطة في أعماق الذات يتولد هذا الشعور وهذه الرغبة أن نكون مقبولين ومحبوبين ، وعند هذه النقطة يتولد كذلك شعورٌ بالخوف أن يكون الإنسان منبوذاً غير مرغوبٍ فيه . ولكن الخوف من عدم القبول قد يجعل الإنسان يحاول تغيير ذاته فنراه يغير مظهره أو تصرفاته أو طريقة حديثه أو حتى معتقداته وقيمه فقط من أجل أن يصبح مقبولاً ومحبوباً .

أمرٌ سئٌ للغاية حين يحاول الإنسان أن يعيش حياته وفقاً لمعايير الآخرين كي يحظى برضى الجميع .

إن الرغبة في أن تكون محبوباً أمرٌ طبيعيّ ولكن أن تقبل المساومة على ذاتك كي تصبح مقبولاً غير طبيعي بالتأكيد .

إن انشغال الإنسان بفكرة كيف يرضي الآخرين وكيف يكون محبوباً فيتلون ويتشكل ويغير كثيراً من قناعاته من أجل هذا الهدف إنه بذلك يمحو ذاته ويصبح نسخاً مشوهه لذوات الآخرين .

إن التواصل الفعال هو ماكان مبنياً على أن نكون على طبيعتنا وفق قيمنا ومعتقداتنا ومانحب ومانكره نحن لاغيرنا .

كونك على طبيعتك تتصرف بثقة وصادقاً مع نفسك قبل غيرك ، هذا جدير ٌ بأن يجعلك محبوباً ومقبولاً . فقط كن أنت يحبك الجميع .