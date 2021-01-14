نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع ذا لاين الحضاري في نيوم.. نقلة اقتصادية وموقع استراتيجي مميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروع ذا لاين الحضاري ، قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإطلاق مشروع ذا لاين العصري في مدينة نيوم، والذي يعد نموذجًا لما يجب أن تكون عليه المجتمعات الحضارية في المستقبل، كما أنه من المشاريع الاستثنائية التي تم إنشائها بهدف خدمة البشرية، وذلك عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وقد تم إنشاء هذا المشروع تحت رعاية ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

مشروع ذا لاين الحضاري

مشروع ذا لاين الحضاري هو مشروع تم إنشائه في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف إنشاء مدينة خالية من الصعوبات التي يعاني منها المواطنين يوميًا مثل صعوبة التنقل والتلوث، وذلك لأن هذه المدينة خالية من انبعاثات الكربون الضار.

ومن الجدير بالذكر أن هدف الأمير محمد بن سلمان من تدشين مشروع ذا لاين، في مدينة نيوم هو راحة الإنسان وتوفير جميع سبل الحياة التي يمكن أن يحتاجها من حيث المرافق العامة والطبيعية التي تم تطويرها.

وإذا تحدثنا عن البنية التحتية الخاصة بالمشروع سنجدها تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وبالتالي سيؤدي الأمر إلى خلق بيئة صحية خالية من التلوث، ونتيجة لذلك يعتبر مشروع ذا لاين الحضاري بداية لمجموعة كبيرة من المشاريع التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وينبغي الإشارة إلى أن ميزانية المشروع الحضاري تصل إلى 180 مليار ريال سعودي، ولكن بالرغم من ذلك فهو يعتبر واحدًا من المشاريع التي تخدم رؤية المملكة 2030، وذلك لأنه سيوفر أكثر من 380 ألف فرصة عمل، وبالتالي سيساعد في تنمية المملكة العربية السعودية وتطويرها.

مشروع ذا لاين هو من المشاريع التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وخاصةً داخل محفظة الاستثمارات، وهو سوف يوفر فرصة للاستثمار مع أكبر قيادات الاقتصاد في العالم كله، وبالتالي سيؤدي الأمر إلى زيادة التوسع الحضاري محليًا وعالميًا.

موقع استراتيجي فريد

يقع مشروع ذا لاين في مكان استراتيجي يجعل منه منارة عالمية وذلك لأنه يقع في مدينة نيوم أي في الشمال الغربي للسعودية وبالتحديد بالقرب من خليج العقبة والبحر الأحمر، ونتيجة لذلك يكون من السهل الوصول إليه بشكل سريع حيث أن 40% من الأشخاص يمكنهم الوصول إلى المشروع في مدة 4 ساعات، و13% يمكنهم الوصول إليه عن طريق خط سير السفن التجارية التي تمر من خلال البحر الأحمر.

تصميم مشروع ذا لاين

يتميز مشروع ذا لاين الحضاري بتصميمه الجذاب حيث تم تصميمه بابتكار يجعله قادرًا على مواجهة الصعوبات والتحديات اليومية التي تتسبب في انتشار التلوث، كما أن البنية التحتية الخاصة بالمشروع تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وإذا تحدثنا عن التصميم الفعلي للمشروع فسنجد أنه يتكون من ثلاث طبقات وهم كالتالي:

طبقة المشاة وهي تتميز بأنها غير مزدحمه ففيها يمكنك الوصول إلى المكان الذي تريده في مدة 5 دقائق. طبقة الخدمات وهي الطبقة التي توفر لك كافة سبل الراحة وذلك لأنها تحتوي على جميع الخدمات التي يحتاج إليها الإنسان. وأخيرًا طبقة ذا سباين وهي الطبقة التي تحتوي على وسائل النقل التي سيستخدمها الإنسان، وينبغي الإشارة إلى أنها تتميز بسرعتها وكفاءتها العالية.

يعد مشروع ذا لاين في مدينة نيوم، إضافة أخرى، للخدمات التي توفرها السلطات السعودية، على غرار الخدمات الحكومية، والمنصات الخدمية مثل منصة إحكام للتملك العقاري، ومنصة مساند، بالإضافة لأحدث الخدمات المتمثلة في الهوية الرقمية، على غرار ما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلًا في الهوية الإلكترونية.

تكلفة مشروع ذا لاين الحضاري

تم الإعلان في صحيفة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن البنية التحتية فقط الخاصة بمشروع ذا لاين سوف تتراوح ما بين 375 مليار ريال سعودي وحتى 750 مليار ريال سعودي أي ما يعادل قيمته ما بين 100 مليار دولار وحتى 200 مليار دولار.

وتمويل مشروع ذا لاين الحضاري سيكون مشترك بين الحكومة السعودية وجميع المستثمرين الموجودين في العالم كله.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم جميع المعلومات التي ترغبون في معرفتها عن مشروع ذا لاين الحضاري من حيث الموقع الخاص بالمشروع وتصميمه وتكلفته وغيرها من المعلومات المهمة الأخرى.