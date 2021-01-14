نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي وقرار وزارة التعليم السعودية بالعودة الي المدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي وقرار وزارة التعليم السعودية بالعودة الي المدارس: منصة مدرستي هي عبارة عن نظام تعليم إلكتروني، ويضم العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم عمليات التعليم والتعلم وتسهم في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والمقررات، كما تدعم تحقيق المهارات والقيم والمعارف للطلاب والطالبات لتتواءم مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل،

منصة مدرستي وألية بدء الفصل الدراسي الثاني

جاء نص البيان الصحفي بتحديد آلية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني كالآتي:

حرصاً من القيادة الرشيدة علي سلامة أبناءها وبناتها من الطلاب والطالبات وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا وتأكيداً علي ضمان استمرار رحلتهم التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني رغم ظروف الجائحة، وبعد دراسة واقع التعليم عن بُعد خلال الفترة السابقة وتشكيل لجنتين في التعليم العام والجامعي للتقييم والمتابعة والتنسيق في ذلك مع وزارة الصحة إلي جانب ما تحقق من نجاحات للتعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي، والبدائل التعليمية المختلفة كقنوات عين وقنوات دروس في اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الإفتراضية، إضافة الي استمرار عمليات التعليم عن بعُد بكفاءة في الجامعات والكليات والمعاهد بما يُعد نجاحاً للتعليم في المملكة فقد تقرر الأتي:

إستمرار الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام حتي نهاية الإسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني 1442 هجري، وفق الآلية المعمول بها خلال الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية في المدارس ومكاتب التعليم. يبدأ اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحاً، وللمرحلة الإبتدائية من الساعة الثالثة عصراً تكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بُعد للمقررات النظرية وحضورياً للمقررات العملية والتدريبة وفقاً لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية مع إتخاذ جميع الإحترازات والروتوكولات الصحية المُبلغة من وزارة الصحة.

وتؤكد وزارة التعليم علي ثقتها بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني في إستمرار إدارتهم لعمليات التعليم والتدريب عن بُعد بكفاءة، كما نشيد بدور الأسرة وأولياء الأمور في مواصلة متابعة الرحلة التعليمية عن بُعد لأبنائهم، وأن هذة الرحلة لا يمكن أن تنجح بدون تعاونهم ومشاركتهم، مع دعواتنا لأبنائنا وبناتنا الطلبة والمتدربين بفصل دراسي حامل بالنجاح والتفوق والصحة والسلامة للجميع.

الفصول الإفتراضية ومايكروسوفت تيمز