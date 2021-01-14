نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة مقيم خروج وعودة للاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة وأنواع تأشيرة الزيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة مقيم خروج وعودة، حيث تقدم بوابة مقيم خدمات عديدة منها خدمة التحقق من التأشيرات والتحقق من تقرير زائر وتحقق من تقرير مقيم كل هذه الخدمات وأكثر أصدرتها الجوازات السعودية بهدف التيسير على المواطنين وتأدية الخدمات بشكل إلكتروني دون حاجة الذهاب إلى إدارة الجوازات، وفي نفس الإطار فقد أصدرت الجوازات السعودية يوم الأربعاء الموافق 6 يناير خدمة جديدة وهي خدمة هوية مقيم الرقمية والتي تهدف إلى تيسير التعرف على هوية الأشخاص المقيمين من خلال تطبيق أبشر التابع لوزارة الداخلية السعودية من خلال الجوال في حالة عدم حملك لأوراق الإقامة عن طريق كود QR Code المتغير، كما يمكنك حفظ نسخها منها في هاتفك دون حاجة الاتصال بالإنترنت، كل هذه الخدمات وأكثر تقدمها منصة مقيم وأيسر في إطار رؤية 2030 للحكومة السعودية والتي تهدف إلى استغلال وتوظيف التكنولوجيا وجميع الوسائل التقنية المتاحة في خدمة المواطنين.

طريقة استخدام خدمة مقيم خروج وعودة من منصة مقيم:

يمكنك الاستفادة من خدمة مقيم خروج وعودة في الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بك ومعرفة المدة المتبقية بها بالتاريخ الهجري والميلادي باستخدام رقم الإقامة أو رقم التأشيرة والاسم وذلك عن طريق الخطوات البسيطة التالية، كما تتيح لك المنصة إمكانية طباعة نسخة من هذه والبيانات.

قم بالذهاب إلى رابط مقيم التحقق من التأشيرة. ثم قم بإدخال رقم الإقامة. ومن خانة المطابقة باستخدام؛ قم باختيار الاسم. بعدها تظهر لك خانة الاسم قم بإدخال أسمك كما هو موضح في هويتك أو الإقامة. بعدها قم بالضغط على تحقق.

بعد ذلك تظهر أمامك البيانات الخاصة بك كاملة مثل رقم الجواز، ومدة التأشيرة، وتاريخ العودة وغيرها من البيانات.

ويمكنك الاحتفاظ بنسخه من هذه البيانات بطباعتها عن طريق الضغط على printer واختيار طباعة المحتوى.

أنواع تأشيرة الزيارات في السعودية:

هناك نوعين فقط من تأشيرات الزيارات بالسعودية والتي تعطي للعاملين بها إمكانية استقدام زويهم من الدرجة الأولى واستقبالهم في الأراضي السعودية بعد استخراج تأشيرة الدخول ودفع الرسوم المستحقة وهي كالتالي: