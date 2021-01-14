بلادي – الرياض :
أوضحت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، خطوات تقديم طلب تلقي لقاح فيروس كورونا للممارسين الصحيين، وذلك عبر تطبيق “أناة”.
وقالت إنه يمكن للممارسين الصحيين التسجيل في قوائم الراغبين بتطعيم لقاح كورونا، من خلال 5 خطوات بسيطة، عبر التطبيق المذكور.
وتتضمّن الخطوات: تحميل تطبيق أناة، واختيار لقاح كورونا لتعبئة نموذج الطلب، وإدخال البيانات المطلوبة، وإدخال معلومات العمل، ثم إكمال الطلب بتأكيده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الصحة” توضح خطوات تقديم طلب لقاح كورونا للممارسين الصحيين عبر تطبيق خاص بهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.