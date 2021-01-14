“الصحة” توضح خطوات تقديم طلب لقاح كورونا للممارسين الصحيين عبر تطبيق خاص بهم

بلادي – الرياض :

أوضحت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، خطوات تقديم طلب تلقي لقاح فيروس كورونا للممارسين الصحيين، وذلك عبر تطبيق “أناة”.

وقالت إنه يمكن للممارسين الصحيين التسجيل في قوائم الراغبين بتطعيم لقاح كورونا، من خلال 5 خطوات بسيطة، عبر التطبيق المذكور.

وتتضمّن الخطوات: تحميل تطبيق أناة، واختيار لقاح كورونا لتعبئة نموذج الطلب، وإدخال البيانات المطلوبة، وإدخال معلومات العمل، ثم إكمال الطلب بتأكيده.