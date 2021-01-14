هيئة تقويم التعليم تطلق منصة إلكترونية لاختبارات المكفوفين

بلادي – الرياض :

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب منصة إلكترونية لاختبارات المكفوفين “تجريبيًا” عبر المقرات المحوسبة، تمكّن المكفوف من التحكم في أداء الاختبار.

وأكدت إن الإعاقات التي تصيب هذه الفئة متعددة ومختلفة الدرجات، ما جعلها تعد خدمة لكل منها بالطريقة التي تناسب إمكاناتها، مبينة أن العمل يبدأ مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال معرفة نوع الإعاقة ودرجتها.

وأشارت إلى أنها وفرت لذوي الإعاقة الحركية مسارات لتنقلهم باستخدام الكراسي المتحركة وأماكن لأداء الاختبارات في المقرات المحوسبة، كما وفرت حاسبات وشاشات وأدوات يمكن التحكم فيها لتناسب كل فئة من ذوي الإعاقة.

جدير بالذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت عن إتاحة التسجيل للمعلمين والمعلمات المكفوفين في اختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.