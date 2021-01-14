تكريم مواطنة أبلغت عن 100 مخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

بلادي – الرياض :

حرصت المواطنة دلال العنزي “أم فيصل” على الإبلاغ عن المخالفين للإجراءات الاحترازية التي فرضتها المملكة للوقاية من فيروس كورونا، حيث وصل عدد البلاغات التي قدمتها حتى الآن إلى 100 بلاغ، أدى بعضها إلى إغلاق عدد من البقالات.

وأوضحت، وفقا لـ”سبق”، أنها تقوم بذلك ضمن دورها الوطني تجاه بلدها، مبينة أن من بين البلاغات 5 عن بقالات قريبة من محل سكنها لم تلتزم بالتباعد الاجتماعي وأجهزة قياس الحرارة.

وأشارت إلى أن أمانة المنطقة الشرقية تستجيب على الفور للبلاغات المقدمة منها، من خلال مباشرة مواقع المخالفات، حيث وصلت العقوبات إلى إغلاق بعض المنشآت.

وكانت جمعية البر بالمنطقة الشرقية كرّمت “أم فيصل” لمشاركتها التطوعية في برامج وأنشطة الجمعية وتعاونها مع كافة قطاعات الدولة في البلاغات عن المخالفين.

كما حصلت أمس الأول على لقب “صديقة المياه” من الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، نطراً لبلاغاتها الإيجابية فيما يخصّ أعمال إدارة المياه بالمنطقة، فيما كرّمها أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير في وقت سابق، ولُقبت “صديقة الأمانة”.