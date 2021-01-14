“الغذاء والدواء” توافق على قواعد تسعير المستحضرات الصيدلانية بنسختها المحدّثة.. والتنفيذ من اليوم

بلادي – الرياض :
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الخميس)، عن موافقة مجلس إدارتها على إقرار قواعد تسعير المستحضرات الصيدلانية بنسختها المحدّثة.
وأوضحت أنه سيتم العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم 1442/06/01هـ الموافق 2021/01/14م، مشيرةً إلى أن ذلك جاء بعد قرابة عامين من دراسة وتحديث القواعد الخاصة بتسعير الأدوية.
وبيّنت أن القواعد الجديدة تتضمّن استحداث آلية لتسعير المستحضرات الحيوية والمكافئة حيويًا، وزيادة نسبة التخفيض للمستحضر المبتكر عند تسجيل أول تصنيف مكافئ، وتثبيت سعر المستحضر عند نقل وتوطين الصناعة.
وعرّفت الهيئة المستحضر الصيدلاني “الدواء” بأنه أي منتج يُصنع بشكل صيدلاني ويحتوي على مادة، أو أكثر، تُستعمل من الظاهر أو الباطن في علاج الإنسان من الأمراض أو الوقاية منها.
فيما يُقصد بالدواء المبتكر المستحضرات التي تحتوي على مادة فعّالة جديدة، ويتم طرحها تحت اسم تجاري في الأسواق من قبل الشركة المبتكرة.
أما الدواء الحيوي فهو الذي يُنتج من مصادر حية، كالإنسان أو الحيوان أو البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، أو يتم تصنيعه بالتقنية الحيوية المتطورة أو علم الجينات أو علم الخلايا.
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