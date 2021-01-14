نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في حافز للنساء 1442 برنامج طاقات البوابة الوطنية للعمل للحصول على 2000 ريال شهرياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في حافز للنساء، يعتبر برنامج حافز من أهم البرامج التي تم طرحها في المملكة العربية السعودية لتوفير فرص العمل المختلفة للمواطنين من كلا الجنسين، حيث تبحث الكثير من النساء في المملكة العربية السعودية عن فرص العمل المناسبة، وهو ما يقوم برنامج حافز بتقديمه، وكذلك تقديم دورات تدريبية متنوعة تؤهل السيدات من التعامل بشكل إحترافي مع سوق العمل، ومن ضمن الخدمات التي يقدمها موقعنا طريقة الحصول على قرض العاطلين عن العمل من بنك التسليف 1442 sdb.gov.sa تمويل العمل الحر – بنك التنمية الاجتماعية وقد تم تحديد عدد من الشروط اللازمة لإلتحاق النساء ببرنامج حافز للتوظيف والتأهيل، وفيما يلي نعرض هذه الشروط بشكل تفصيلي بالإضافة إلي طريقة التسجيل فى حافز المتبعة لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

شروط التسجيل في حافز للنساء 1442

قد تم تحديد عدد من الشروط والضوابط التي يحب توافرها لكي يتم التسجيل في برنامج حافز من قبل النساء، وكما يمكن معرفة كيف أعرف أني مؤهل بحافز واليكم الشروط المطلوبة للتسجيل فى حافز للنساء كما يلي:-

يجب أن تكون المتقدمة التسجيل في حافز سعودية الجنسية او ان تكون والدتها سعودية الجنسية على الاقل.

أن لا يزيد عمر المتقدمة التسجيل في حافز عن 35 عام وألا يقل عن 20 عام.

من الضروري أن تقوم المتقدمة التسجيل في حافز مقيمة في المملكة العربية السعودية، أو مقيمة مدة لا تقل عن 12 شهرا علي الأقل.

من الضروري أن يكون المرأة المتقدمة مؤهل دراسي، حيث أنها تكون قد أنهت الدراسة الخاصة بها بشكل نهائي.

شرط أساسي أن تكون المتقدمة قادرة علي العمل بشكل مستمر.

أن لا يكون للمتقدمة عمل خاص بها في أي من المؤسسات سواء كانت خاصة أو عامة.

ألا يكون المتقدمة أي نشاط تجاري معين تقوم به، أو لها وظيفة معينة في المؤسسات التجارية.

ألا تحصل المتقدمة علي معاش تقاعدي خاص بالمملكة.

ألا تكون المرأة المتقدمة خاضعة لأي دور رعاية داخل المملكة العربية السعودية.

من الضروري ألا تكون المرأة المتقدمة للتسجيل في حافز لديها مرتب ثابت يقدر بمبلغ 2000 ريال سعودي لمدة تصل إلي 12 شهرا وقت تقديمها في حافز.

طريقة التسجيل في حافز للنساء بالخطوات

يمكن للنساء التسجيل بسهولة في برنامج حافز للحصول الي الخدمات الوظيفية المتعددة التي يقدمها، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية.

الدخول إلي المنصة الإلكترونية بطاقات من خلال رابط طاقات تسجيل حافز للنساء http://transition.taqat.sa/.

تقوم المرأة بإختيار الباحث عن عمل.

سوف يتم توجهيك بعد ذلك للصفحة التي تضم البيانات الشخصية الخاصة بك، تقوم المرأة بكتابة البيانات الشخصية لها بشكل صحيح، والتي تتمثل في أسم المستخدم الخاص بها، وكلمة السر.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمرأة ومن ثم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بها وتأكيده مرة أخري.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

الضغط علي كلمة التسجيل.

وبذلك يكون قد تم تسجيل الدخول في برنامج حافز.

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رابط تسجيل الدخول حافز للنساء

بعد إتمام عملية إنشاء حساب في حافز للمرة الأولي، يمكن بعد ذلك إتمام تسجيل دخول حافز للنساء بسهولة من قبل النساء لبرنامج حافز، ويتم ذلك من خلال بأتباع هذه الخطوات البسيطة.

التوجه إلي منصة طاقات الإلكترونية البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

إختيار تبويب تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية الموجودة أمامك.

إدخال أسم المستخدم الخاص بالمرأة بسهولة والذي تم إختياره من قبل، ومن ثم إدخال كلمة السر الخاص بها.

الضغط علي أيقونة الدخول، ليتم توجهيك بشكل مباشر إلي برنامج حافز ومن ثم الإستمتاع بالخدمات المختلفة التي يقدمها برنامج حافز للنساء.

ما هو رقم حافز المجاني

اتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيّة لجميع للمستفيدين من برنامج حافز الاستفسار عن الخدمات التي يقدمها البرنامج او او يقوم المستفيد بتقديم اقتراح للخدمات ان يتصل بالرقم المجانى لبرنامج حافز عن طريق هذا الرقم (920020301).