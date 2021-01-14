نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات التقديم علي العسكرية للنساء في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة التقديم علي العسكرية للنساء في السعودية تعتبر واحدة من ضمن الأشياء التي يبحث عنها الكثير من النساء في المملكة العربية السعودية وذلك من اجل القيام بعملية التقديم علي وظائف القوات المسلحة للنساء أو التقديم في التجنيد حيث إن المرأة السعودية لها حق العمل في الوظائف المتعددة لدي القوات المسلحة السعودية.
العسكرية للنساء في السعودية
المرأة السعودية لها حق الدخول إلي القوات المسلحة السعودية والعمل في الوظائف المتعددة لها والتدرج في الرتب حيث قامت وزارة الدفاع بالإعلان عن حاجتها إلي وظائف رقيب ورقيب أول ووكيل من النساء في المملكة للعمل لديها، وأيضاً تحتاج أجهزة الأمن العام السعودي المرأة السعودية للعمل لديها في الوظائف المختلفة.
شروط العسكرية للمرأة 1442
قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر وذلك حتي يتم قبول المتقدمين لتلك الوظائف حيث جاءت الشروط في النحو الأتي:
- يجب أن تكون المتقدمة مواطنة سعودية الجنسية من أبويين سعوديين.
- يجب أن يكون عمرها لا يقل عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35.
- أن لا تكون غير متزوجة من رجل أجنبي أو سبق لها الزواج من رجل غير سعودي.
- يشترط أن لا يقل طول المتقدمة عن 155 سم.
- تناسب الوزن مع الطول.
- أن تكون بصحة جيدة وعدم إصابتها بأمراض مزمنة.
- يجب علي المتقدمة أن تكون حسنة السير والسلوك.
- يشترط أن تكون حصلت علي شهادة الثانوية العامة.
- يشترط أن لا تكون موظفة في أحد القطاعات الحكومية في المملكة.
طريقة التقديم في العسكرية للنساء في السعودية
حتي تستطيع التقديم في العسكرية للمرأة السعودية يتوجب عليك القيام ببعض الخطوات التي نعرضها لكم في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع منصة أبشر للوظائف علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار الوظائف المتاحة.
- اختيار وظائف القوات المسلحة.
- تقوم باختيار الوظيفة التي تتناسب مع التخصص الدراسي لك.
- تكتب البيانات الشخصية لك في النموذج.
- بعد ذلك تقوم برفع المستندات المطلوب.
- الضغط علي زر التسجيل في الوظائف.
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