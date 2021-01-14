نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز شروط وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات 1442 للكادر النسائي برتبة جندي / موعد فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة وما يعادلها في المقال التالي
عمر شويل - جدة قامت من جهتها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالاعلان عن بدا فتح باب القبول والتسجيل في وظائف شاغرة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي على رتبة (جندي) لحملة الثانوية العامة وما يعادلها، ونحن من خلال هذا التقرير نرفق لكل زوارنا الكرام شروط التقديم في مكافحة المخدرات للنساء 1442 بجانب موعد تقديم المخدرات للنساء.
موعد تقديم مكافحة المخدرات للنساء 1442
قد افادت الإدارة أنه ابتدأ من يوم الأحد الموافق 4/ 6/ 1442هـ، سيتم استقبال طلبات التقديم من الفترة العاشرة صباحًا وحتى يوم الخميس الموافق 8/ 6/ 1442هـ.
شروط التقديم في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات 1442:
وقد وضعت الإدارة عدة شروط للقبول في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات والتي تأتي على النحو التالي :
- يجب أن تكون المتقدمة على وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- يشترط أن تكون المتقدمة للوظائف مكافحة المخدرات أن تحمل الجنسية السعودية.
- يستوجب على المتقدمة أن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة.
- يستوجب أن تكون المتقدمة غير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- يجب ان تكون المتقدمة لديها هوية وطنية سارية الصلاحية.
- يجب على المتقدمة ألا تكون موظفة في جهة حكومية أخري.
- يجب الإ تكون المتقدمة متزوجة بغير سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبرز شروط وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات 1442 للكادر النسائي برتبة جندي / موعد فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة وما يعادلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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