نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز شروط وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات 1442 للكادر النسائي برتبة جندي / موعد فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة وما يعادلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت من جهتها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالاعلان عن بدا فتح باب القبول والتسجيل في وظائف شاغرة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي على رتبة (جندي) لحملة الثانوية العامة وما يعادلها، ونحن من خلال هذا التقرير نرفق لكل زوارنا الكرام شروط التقديم في مكافحة المخدرات للنساء 1442 بجانب موعد تقديم المخدرات للنساء.

موعد تقديم مكافحة المخدرات للنساء 1442

قد افادت الإدارة أنه ابتدأ من يوم الأحد الموافق 4/ 6/ 1442هـ، سيتم استقبال طلبات التقديم من الفترة العاشرة صباحًا وحتى يوم الخميس الموافق 8/ 6/ 1442هـ.

شروط التقديم في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات 1442:

وقد وضعت الإدارة عدة شروط للقبول في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات والتي تأتي على النحو التالي :