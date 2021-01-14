“المياه الوطنية”: القراءة التقديرية للعدادات تتغير مباشرة وفق أول فاتورة تصدر بقراءة فعلية

بلادي – الرياض :

أكدت شركة المياه الوطنية أن القراءة التقديرية للعدادات، والتي تُحتسب على متوسط الاستهلاك لآخر 3 أشهر، تتغير مباشرة عقب القراءة الفعلية للعدادات.

وأوضح نائب رئيس الشركة للعناية بالعملاء، عبد الله البيشي، خلال حديثه اليوم (الخميس) لقناة الإخبارية، أن الشركة أرسلت 700 عداد ظلت تعمل لأكثر من عام لمختبرات عالمية مختلفة، وكانت جميع النتائج أنها مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وأوضح أن الشركة بدأت تطبيق المعايرة على العدادات من خلال إرسال عينة منها إلى مختبرات عالمية في الخارج للتأكد من جودتها، وأن الفاتورة التقديرية التي صدرت لبعض المشتركين تم احتسابها بمتوسط الاستهلاك خلال آخر 3 أشهر.

وأشار إلى أنه حال كانت الفاتورة الرابعة التي تمت قراءتها فعليا، بمبلغ أقل من الذي تم تقديره في الأشهر الماضية، يتم احتساب الفواتير الماضية وفق الشهر الرابع، ويتم وضع المبلغ الزائد رصيدا في حساب العميل.