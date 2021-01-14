نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عاجل” المؤسسة العامة للتقاعد تعلن عن موعد صرف المعاشات التقاعدية للربع الأول من عام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت اليوم الخميس 2021/01/14 المؤسسة العامة للتقاعد السعودية، عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن موعد صرف المعاشات التقاعدية للربع الأول من العام الجاري عام 2021 “يناير، فبراير، مارس” وهو من أهم أخبار المملكة اليوم، وجاء في الإعلان أن موعد الصرف هو يوم 25 من كل شهر من الأشهر الثلاث السابق ذكرها، وقالت أنها وقعت على مذكرة تفاهم مع شركة إبراق السعودية لتقنية المعلومات، للمراسلة الفورية من أجل توفير أقصى درجات الأمان وحماية البيانات لعملائها، حفاظاً على سرية المعلومات داخل المنظومة. المؤسسة العامة للتقاعد تعلن عن طرق تسوية المكافأة للمتقاعدين أعلنت المؤسسة أنها حددت أربع طرق لتسوية مكافأة الموظف، الذي تنتهي خدمته بغرض التقاعد ولم تتوافر لدية أي من حالات الاستحقاق للمعاش التقاعدي وهي كالتالي. مدة الخدمة كيفية حساب المكافأة إذا كانت الخدمة أقل من 10 سنوات قيمة الراتب ألأساسي الأخير *10%* عدد أشهر الخدمة إذا كانت الخدمة من 10 إلي 25 سنة قيمة الراتب ألأساسي الأخير * 11% * عدد أشهر الخدمة إذا كانت الموظفة مستقيلة بسبب الزواج المكافأة على أساسي ما نسبته 11% شرط أكمالها سنة التجربة إذا كانت الخدمة أقل من 15 سنة وانتهت بإلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام الراتب الأخير * 14% * عدد أشهر الخدمة المؤسسة تعتمد منتج إبراق للمراسة الفورية المؤسسة بعد دراسة متأنية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة تقنية المعلومات إبراق، من أجل حماية بيانات عملائها وتحقيق أعلى معدلات الأمان والخصوصية، وشركة إبراق هي شركة سعودية رائدة في مجال تقنية المعلومات للتراسل الفوري الداعم للتواصل النصي والمكالمات الصوتية والفيديو، من أجل تفعيل العمل الديناميكي لتوفير وسيلة تواصل أساسية بين الموظفين داخل المنظومة، لتحقيق الخصوصية والأمان في ظل حرب المعلومات الدائرة بين كل دول العالم الآن.

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