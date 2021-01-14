نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة مدرستي وطريقة تحديث البيانات أون لاين 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول منصة مدرستي للتعلم أون لاين ومتابعة الدروس الجديدة والمحاضرات بشكل كامل ورقمي وذلك بعد إعلان وزير التعليم استمرار الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في التعليم الجامعي والعام والتدريب التقني بشكل كامل، وفيما يلي سوف نكتب خطوات دخول منصة مدرستي وتسجيل دخول منصة مدرستي من اجل متابعة كل الدروس الجديدة واستمرار الشرح والتعلم في الفصل الدراسي الثاني حرصاً على سلامة الطلاب بشكل كامل وسليم وتبعاً للوقاية الصحية التي تتبعها وزارة التعليم ووزارة الصحة السعودية.

تسجيل دخول منصة مدرستي

القيام بالدخول على تطبيق توكلنا الرقمي. النقر على تبويب حسابي ثم بيانات منصة مدرستي التعليمية. كتابة اسم المستخدم سواء كان الطالب أو المعلم. كتابة رقم الجوال وسوف يتم تفعيل الدخول على برنامج تيمز والذي يرتبط بحصص منصة مدرستي. الدخول على موقع منصة مدرستي الإلكتروني. القيام بتسجيل الدخول إلي مدرستي عن طريق مايكروسوفت أوفيس. كتابة بيانات الحساب المستخدمة في تطبيق توكلنا بشكل دقيق. الدخول على صفحة المعلومات التابعة للمنصة والحصول على الحصص التعليمية. إمكانية قيام الطالب بتحديث البيانات الخاصة به على المنصة أيضاً.

تسجيل دخول مدرستي لولي الأمر

يستطيع ولي الأمر دخول منصة مدرستي من خلال نظام نور التعليمي. من خلال دخول موقع مدرستي وكتابة اسم وكلمة المرور المرتبطة بنظام نور. من خلال الدخول إلي المنصة يستطيع ولي الأمر متابعة الأبناء والتقييم الخاص بهم وأضافتهم أيضاً وتحديث البيانات.

الفصل الدراسي الثاني

أكدت الوزارة استمرار الدراسة أون لاين لجميع مراحل التعليم وذلك حتي الأسبوع العاشر وفقاً لكل الآليات المعمول بها لجميع الطلاب والإدارات التعليمية، على أن يبدأ اليوم الدراسي للمرحلة المتوسطة والثانوية في خلال الساعة التاسعة وكذلك للمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصراً، منصة مدرستي نموذج مشابه للبرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات من بداية تسجيل الدخول للمنصة وعمل النشيد الوطني وكذلك التمارين الرياضية وبعد ذلك استعراض الجداول الدراسية ودخول المعلم الفصل الدراسي وتعمل المنصة على التفاعل مع الأقران والمعلمين والمشاركة عبر ساحات النقاش وكذلك الاطلاع على تقارير الإنجاز والتحقق من توزيع الدرجات المقررة من أعمال السنة والاختبارات وأيضاً التعرف على الساعات المناسبة للتواصل مع المعلمين الكترونياً.