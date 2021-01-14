باب رزق جميل للتوظيف تطلق خطوة رقمية جديدة

دوت الخليج – جدة :

بين حظر كلي و توقف عالمي للأعمال، اتخذنا من أزمة فيروس كورونا المستجد فرصة لإيجاد آفاق جديدة للتطور والارتقاء في مجال توفير فرص العمل حسب الحاجة، فعمدنا إلى إتخاذ نهج سرعة الاستجابة والتكيف مع الظرف الإستثنائي وذلك من خلال توفير خدماتنا عبر عدة مبادرات جديدة ساهم فيها كلٌ من الأفراد و المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في جميع أنحاء المملكة، مجسدين بذلك معنى الوحدة الوطنية وساعين لتحقيق قيم مجتمع حيوي.

أطلقنا العديد من المبادرات خلال فترة فيروس كورونا المستجد والتي تمثلت في مبادرة فزعة. تك التي خدمت كافة فئات المجتمع، وتعمد مبادرة ( فزعة ) على الربط بين الراغبين في العمل مع التطبيقات التي أخذت على عاتقها توفير حاجات أفراد المجتمع في فترة الحظر الكلي مع الباحثين عن العمل، بالإضافة إلى مبادرة مهن العصر الحديث، التي رسمت منهجية محددة لتنمية القوى البشرية وذلك برفع جودة القدرات والمهارات الرقمية لدعم مسار التوظيف الحديث، ومبادرة كلام جميل التي هدفت لتقديم محتوى صوتي ثري وملهم يرسم الفرق في عالم الريادة والأعمال.

وجاءت هذه الخطوة بعد نجاح برامج باب رزق جميل حيث ساهم برنامج توطين الذي يعمل على مساعدة المنشآت في توطين الوظائف وتطبيق القرارات الوزارية في توفير 1,370 فرصة عمل للكوادر السعودية المؤهلة، ونجح برنامج تحسين، الذي يهدف إلى دعم أبناء الوطن من خلال توفير فرص عمل موسمية ومؤقتة تساعدهم في الحصول على دخل إضافي حيث ساهم البرنامج في توفير 24,406 فرصة عمل للذكور والإناث خلال عام 2020. محققين بذلك أكبر عدد لفرص العمل الموسمية؛ في حين نجح برنامج تيسير الذي يعنى بتمكين الشباب من اكتساب الخبرة في مجالات مختلفة ومرنة باستثمار الوقت وزيادة الدخل في تحقيق 2,644 فرصة عمل.

ولتحقيق أهداف وطن طموح تأسست رؤيته على التقنية والإبداع، قالت الأستاذة رولا باصمد، مدير عام أول شركة باب رزق جميل للتوظيف عملنا على أن نكون جزءًا من إستراتيجية التحول الوطني 2030 في دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والشركات من خلال تنظيم العمل ؛ وإلتزمنا في باب رزق جميل بأن نكون من السباقين في دعم التوسع اقتصادياً وتقنياً وذلك من خلال إنشاء تطبيق ( يو100 )، وهو تطبيق وسيط صُمِم لخدمة سوق العمل بشكل مرن مكونًا حلقة وصل بين أصحاب الأعمال والأيدي السعودية الباحثة عمل بأسهل و أيسر الطرق العصرية الموثوقة.

الجدير بالذكر أن باب رزق جميل للتوظيف؛ قد ساهم في توفير أكثر من 360,256 ألف فرصة عمل للشباب والشابات السعوديين منذ أولى خطواته في عام 2003م، بالإضافة الى خدمة الشركات في أكثر من 110 مدينة سعودية.