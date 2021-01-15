نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب عبر موقع hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة من أكثر الأمور التي يهتم الكثير من المواطنين المستفيدين من المساعدة المقطوعة معرفتها، وهذا بالتزامن مع تأخر صرف المساعدات المقطوعة بشكل مقلق وغير مسبق، ومع تأخرها ازدادت الشائعات بين المواطنين حول توقف صرفها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية بالرغم من أن الوزارة أكدت أنه لا يوجد نية لتوقفها، ولكن المستفيدين لم يشعروا بالطمأنينة والقلق بسبب عدم إصدار موعد رسمي لصرفها حتى تلك اللحظة.

المساعدة المقطوعة 1442

تعتبر المساعدة المقطوعة من ضمن برامج الدعم المالي التي وفرته المملكة العربية السعودية لمواطنيها الأكثر احتياجاً والأسر المحتاجة لتوفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها الدولة السعودية، وجاءت المساعدة المقطوعة من ضمن خطة رؤية المملكة 2030، والمساعدة المقطوعة تصرف بشكل منقطع لذلك أطلق عليها هذا الاسم وليس لها موعد رسمي ليتم صرفها وإيداع المبالغ المستحقة لكل مواطن في الحسابات البنكية الخاصة بالمواطنين.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في شخص يتقدم بالحصول على المساعدة المقطوعة وتلك الشروط هي:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.

أن لا يكون مشمولاً بمعاش الضمان الاجتماعي.

لا يوجد أي سجلات تجارية باسمه ولا عقارات ولا أراضي.

لا يزيد راتبة الشخص الأعزب عن 3000 ريال سعودي شهريا، والشخص المتزوج 8500 ريال سعودي.

أن يكون من أصحاب الدخل المنخفض.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

من خلال خطوات بسيطة وسهلة يمكن للأشخاص المستفيدين أو المتقدمين الجدد اتباعها للاستعلام عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة وهي: