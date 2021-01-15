كيفية الاستعلام عن المقطوعة بالسجل المدني 1442 و خطوات التسجيل

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عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن المقطوعة بالسجل المدني تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم الدعم لمواطنيها عن طريق المساعدة المقطوعة، ويعتبر برنامج المساعدة المقطوعة من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية، ويهدف لرفع مستوي المعيشة ومساعدتهم علي تلبية احتياجاتهم الملحة لأصحاب الدخول المحدودة، وهذا في ظل الأوقات العصيبة التى تمر بيها البلاد بسبب فيروس كورونا، تسبب هذا لارتفاع أسعار السلع نتيجة عدة اجراءات إصلاحية اقتصادية اتخذتها الحكومة السعودية مؤخراً من أجل رفع معدل النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية وتحقيقا لرؤية المملكة 2021، على أن يتم الاستفادة من تلك المقطوعة للأشخاص الأكثر احتياجا.

الاستعلام عن المقطوعة بالسجل المدني 1442

يتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة موعد صرف الدعم، حيث بحث الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع توتير لمعرفة ذلك، ونوضح لكم خطوات الاستعلام عن المقطوعة بالسجل المدني كالتالي:

أن يقوم المتقدم بتسجيل الدخول إلي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. عليك باختيار الخانة المخصصة للاستعلام عن المقطوعة. بعد اختيار طريقة البحث عليك إدخال رقم السجل المدني في الخانة المخصصة. قم بكتابة رقم الطلب ثم رمز التحقق. اضغط على أيقونة عرض حتى تظهر لك كافة المعلومات عن حالة الطلب الخاصة بك للمساعدة المقطوعة.

خطوات التسجيل في المساعدة المقطوعة 1442

أن يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية. قم بإنشاء حساب جديد. ادخل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم اضغط على تسجيل الدخول. عليك الانتظار حتي يصلك كود التأكيد. قم بكتابة البيانات الشخصية وبريدك الإلكتروني بعد فتح صفحة التسجيل الخاصة بالمقطوعة. ادخل كل البيانات الخاصة بالدخل.

رقم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى للتسهيل الاشتراك في المقطوعة على جميع المواطنين في المملكة، وتختلف وسائل التواصل المختلفة بينها وبين المواطنين مثل الاتصال الإلكتروني عن طريق المواقع الرسمية للوزارة، وكما يمكن عبر رقم الهاتف الخاص بالوزارة ورقم الهاتف الخاص بالضمان الاجتماعي هو 19911.

وفى نهاية مقالنا نكون أوضحنا كيفية الاستعلام عن المقطوعة بالسجل المدني، كما يمكن أيضا الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب 1442 وشروطها، وذلك يظهر جهود الدولة في دعم رعاياها ومساعدتهم في رفع مستوي معيشتهم، ويختلف ميعاد صرف المساعدة المقطوعة من مستحق لأخر