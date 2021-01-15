نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز وحدات سكنية بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز وحدات سكنية 1442 بالمملكة العربية السعودية، يساهم العديد من العاملين في مجال التعليم مع وزارة الاسكان 1442 في دعم المواطنين للحصول علي رابط للخدمة، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين الإطلاع على تفاصيل مشاريع وحدات سكنية واستكمال إجراءات الحجز إلكترونياً دون الحاجة لزيارة موقع المبيعات، كما تتضمن الخدمة الحصول على عرض سعر مقدم من المؤسسة التمويلية.

أهداف البرنامج السكني

تحديد والتعرف على الأسر السعودية التي تستحق الدعم السكني.

ترتيب الأولوية في الحصول على وحدة سكنية من برنامج سكني الذي أطلقته وزارة الإسكان السعودية بناء على الحالة الإجتماعية والحالة الصحية وكذلك الحالة المادية أيضًا وذلك من أجل تحقيق العدالة والتوازن الإجتماعي وتكافؤ الفرص.

السعي إلى الوصول إلى التنمية الدائمة وليست لفترة محددة وذلك من خلال تقديم الدعم السكني للأجيال القادمة بشكل متواصل.

تلبية الإحتياجات المتباينة لفئات المواطنين السعوديين حيث تتنوع الفئات المقدمة للإستفادة من الدعم السكني.

طريقة حجز موعد في وزارة الاسكان

قامت وزارة الإسكان بدعم سعر الوحدة السكنية الجاهزة، من أجل الحصول على وحدة سكنية مخفضة السعر

وتتكون الوحدات السكنية من وحدتين على أساس متوسط ​​خمسمائة متر مربع من مساحة الأرض ،

الوحدات السكنية تتكون من نموذجي بناء على متوسطة مساحة أرض تبلغ 500 متر مربع، وتبلغ مساحة البناء في النموذج 245 متر مربع.

يُمكنكم حجز مواعيد على وزارة الإسكان لمعرفة (مستفيدي وزارة الإسكان، مستفيدي الصندوق العقاري) وذلك بإدخال رقم هوية المستفيد والضغط على أيقونة “تحقق”.

كيفية حجز موعد وزارة الإسكان السعودية

تم إنشاء تطبيق خاص بالوزارة التي تقوم على توفير الوقت والجهد من خلال تقديم المعاملات الخاصة بإنشاء الإسكان الذي يختص به المواطنين.

تحميل التطبيق الخاص بالوزارة من المتجر الخاص بالتطبيقات.

إضافة البيانات الشخصيةَ.

تقديم طلب للحجز.

المتابعة الخاصة بالإجراءات التي تخص الطلب.

تحديد الوقت المناسب الذي يخص فيه مراجعة تلك الطلب.

رقم خدمة عملاء وزارة الإسكان

‏‎التواصل مع الدعم الفني على الرقم التالي:920002431 ، علماً أن أوقات العمل الرسمي من الأحد حتى الخميس من الساعة 8ص حتى 4م.