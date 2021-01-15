نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقهى موخا كافيه العنوان والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عنوان وأسعار مقهى موخا كافيه، تعد المقاهي من الأماكن الهامة في أي مكان أو أي دولة، وخاصةً المملكة العربية السعودية التي اشتهرت في وقت مؤخر بتلك الأماكن، ومن هذه المقاهي هو مقهى موخا كافيه، يعتبر موخا كافية من المقاهي الهامة في المملكة العربية السعودية خاصةً مدينة الرياض، يتميز موخا كافيه بأنه ذو مساحة واسعة وعبارة عن طابقين، يوجد به جلسات خارجية وداخلية، ويتم تقديم به أفضل أنواع المشروبات والساندوتشات.

إنشاء موخا كافيه وأفضل ما يقدمه

تم إنشاء مقهى موكا كافيه عام 2017 في مدينة المخا وهي مدينة ساحلية توجد على الساحل اليمني ويوجد بها أشهر الأسواق في العالم والتي تخص القهوة العالمية ومتميزة الجودة، ويمكن التواصل مع مقهى موخا كافيه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الذي يخص مقهى موخا، وأبضًا يوجد للمقهى رابط عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وأيضًا على موقع الانستجرام.

يقدم مقهى موخا كافيه أفضل أنواع اللاتيه والزعفران لاتيه البارد وأفضل وألذ أنواع الساندوتشات.

عنوان مقهى موخا كافيه

يوجد مقهى كافيه في المملكة العربية السعودية وخاصةً في مدينة الرياض ويوجد له عدة فروع منها في حي الملقا وفي داخل مجمع نواف سكوير، في طريق أنس بن مالك، أما عن مواعيد العمل فهي من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الثانية عشر ليلًا وذلك طوال أيام الأسبوع.

منيو مقهى موخا كافيه

تحتوي منيو موخا كافيه على العديد من الوصفات والأصناف ومنها ما يلي؛

الأسبريسو

كورتادو حار.

اسبريسو حار.

ماكياتو حار.

فلات وايت.

لاتيه حار وبارد.

بلاك كوفي بارد وحار.

موخا لاتيه بارد وحار.

سبانيش لاتيه بارد وحار.

لاتيه الزعفران البارد والحار.

القهوة المقطرة

كولد برو.

كيمكس.

ماتشا