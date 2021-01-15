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عمر شويل - جدة أهم مزايا نظام الصندوق العقاري الجديد، أعلن وزير الإسكان في المملكة العربية السعودية ماجد بن عبدالله الحقيل ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية عن نظام الصناديق العقارية الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية، نقدم كافة المعلومات عن نظام الصناديق العقارية الجديد.

مزايا نظام الصناديق العقارية الجديدة

أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية الدكتور منصور بن ماضي أن نظام الصناديق العقارية الجديد كثير ومختلف، وهو مرحلة جديدة في مسيرة التنمية الوطنية من خلال رؤية المرحلة التنموية القادمة واستجابة لمقتضيات الأمة المشهورة بطموحها الكبير

مزايا نظام الصندوق العقاري الجديد

يعمل الصندوق العقاري على الترويج للشركات ذات الوكالات التمويلية المختلفة بالإضافة إلى المطورين العقاريين من أجل تسهيل حصول العائلات على السكن.

يواصل الصندوق دعمه الشهري للمستفيدين من البرنامج المقدم من وزارة الإسكان والصندوق العقاري وهو برنامج سكني.

العمل على تسهيل إجراءات التمويل العقاري التي تدعمها الشركة وجهات التمويل المختلفة المعتمدة.

استكمال المسار الرئيسي، كبرنامج، فهو أداة في تحقيق التنمية العقارية داخل المملكة العربية السعودية، من خلال تمكين المستفيدين من الحصول على سكن مناسب لهم من خلال وكالات التمويل مع القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

يعتبر التطوير العمراني والعقاري من أهم إنجازات الصندوق، من خلال عقد اتفاقيات مع الشركات لبناء وحدات سكنية جديدة والعمل على تطوير المدن.

أهم انجازات نظام الصناديق العقارية الجديدة

وأكد منصور بن ماضي أن الصندوق قد أثبت نجاحه في تمكين حوالي أربعمائة وأربعة وعشرين ألف أسرة سعودية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من الحصول على قروض عقارية حتى نهاية عام 2020، وهذا ساعد على كسب ثقة المواطنين وحصل عليها. إقبال تاريخي من أجل الاستفادة من البرنامج وبنفس نسبة العقود الخاصة بالتمويل العقاري، تجاوز عدد العقود 10002، ومنح مجلس الوزراء صندوق التنمية العقارية المزيد من الصلاحيات بهدف تحقيق التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية.

يمكنك الآن امتلاك منزل أحلامك من خلال برنامج القرض العقاري (التمويل المدعوم) من بنك البلاد، وهو برنامج مخصص للمستفيدين من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية حيث تتحمل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية كل أو جزء من أرباح التمويل لشراء منزلك لأول 500 ألف ريال من مبلغ التمويل.