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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على قروض العاملين من بنك التسليف في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيفية الحصول على قروض العاملين من بنك التسليف، يوفر هذا البنك لكافة الأشخاص العاطلين عن العمل والأشخاص الذين غير لديهم قدرة علي إيجاد عمل مناسب وحصول الشخص من بنك التنمية الاجتماعية علي تمويلات شخصية ممكن يتم وصولها إلى ٦٠ الف ريال بدون فوائد وذلك للجنسين وهم الرجال والنساء ويوفر بنك التنمية الاجتماعية تمويل العاطلين عن الكثير من العمل من الاحيتاجات المالية التي سوف يتم مساعدة هذه الأشخاص علي إقامة الكثير من المشروعات الخاصة وقد يساعد بنك التنمية الاجتماعية أيضا الكثير من الأشخاص الغير قادرين سواء كانوا من الرجال أوالنساء أو الأيتام أو الأرامل ويساعد هذا النوع من القروض كافة الأسر المنتجة والأشخاص من فئة محدودي الدخل والأشخاص الذين لا يوجد لهم مصدر دخل ثابت وبنك التنمية الاجتماعية يوفر هذا القرض للاشخاص من كافة فروعه من خلال المنتجات المتاحة وذلك مثل : قرض الزواج وفرض كنف الأسرة.
شروط قرض العاطلين عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية ١٤٤٢
ويمكن أخذ هذا القرض والحصول عليه لمجموعة من الأشخاص وهم العاطلين عن العمل لكافة الأشخاص وهم الذين تتوافر لهم الشروط التالية:
- تمويل نفاذ يسمح به البنك لكافة الأشخاص العاطلين عن العمل داخل المملكة العربية السعودية.
- وفئة الموظفين داخل بنك التنمية الاجتماعية لديهم القدرة للحصول علي قرض شخصي داخل بنك التنمية الاجتماعية.
- هذه القروض للأشخاص العاطلين عن العمل متاحة لكافة الأشخاص السعوديين والسعوديات بدون أي جنسية أخرى.
- لا يقل عمر الشخص المقترض من بنك التنمية الاجتماعية عن ١٨ سنة لكي يتم أخذ هذا القرض من هذا البنك .
- ولا يقل عمر الشخص المقترض من بنك التنمية الاجتماعية عن ٦٥ سنة وذلك للمتقاعدين.
- ألا تزيد فترة سداد أقساط القرض عن ٥ سنوات وهذا الشرط من الشروط الهامة في بنك التنمية الاجتماعية.
- أن الشخص المقترض من بنك التنمية الاجتماعية رخصة قيادة سارية المفعول وأن لا يكون على هذه الرخصة أي مخالفات مرورية.
- يتميز قرض الاشخاص العاطلين عن العمل في بنك التنمية الاجتماعية أنه يتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
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