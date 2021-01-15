متاح الآن منتج آهل تقسيط ميسر بدون فوائد وبلا كفيل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة متاح الآن منتج آهل تقسيط ميسر يصل إلى خمس سنوات تقريباً فهو من أطول فترات السداد التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية فهو من أعرق البنوك السعودية الذي يقدم أفضل الخدمات التمويلية للمواطن السعودي والمواطنة السعودية فهو لخدمة المجتمع السعودي لأنه تابع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية التي تقدم إيضاً خدمات هائلة بالمملكة ويمتاز ذلك التمويل بأنه تمويل إسلامي بدون فوائد عليه فهو يمنح للمساعدة الأسر السعودية ولرفع مستوى المعيشة لهم كما يمتاز بأنه بدون كفيل لكافة المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي ويصل تمويل منتج آهل إلى 60000 ريال فهو من أفضل القروض التمويلية الميسرة بالمملكة ويمكن الآن الحصول عليه إلكتروني عن طريق رابط التقديم على منتج آهل التمويلي المقدم من بنك التنمية الاجتماعية والذي كان يطلق عليه سابقاً بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة العربية السعودية
مزايا تمويل منتج آهل تقسيط ميسر للمقترضين لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية
أتاح الآن التقديم على تمويل منتج آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ولكن قبل التقديم عليه لابد من معرفة مزايا منتج آهل بالتقسيط الميسر بالسعودية كما يلي
- تمويل منتج آهل هو مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتفق معه
- منتج آهل تقسيط ميسر بفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى 5 سنوات فقط لا غير
- منتج آهل مسموح له بالتمويل بمبلغ 60 ألف ريال سعودي عند التقديم الإلكتروني
- تمويل آهل يمتاز بأنه بدون فوائد و رسوم في السعودية
- تمويل بدون كفيل لموظفي القطاعات الحكومية في السعودية كميزة أضافية لمنتج آهل
- متاح قرض آهل لكل من هو حامل الجنسية السعودي فقط والهوية الوطنية سارية المدة والمفعول
شروط منح تمويل منتح آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية
لن يتم الموافقة الآن على طلب منح تمويل منتح آهل إلا بعد توفير كافة الشروط والاحكام المطلوبة للحصول عليها كما يلي
- العمر المطلوب للتقديم في منتج آهل من 18 عام حتى 55 عام
- يصل العمر المطلوب للمتقاعديين إلى 70 سنة فقط
- المتقدم المطلوب يجب أن يكون سعودي الجنسية
- يتطلب منتج آهل أن يكون الراتب الشهري 2000 ريال سعودي
- ليس للمقترض من منتج آهل مصادر تمويل أخرى أو عليه أقساط قروض مستحقة وذلك من أجل الموافقة على طلب التمويل
- لابد من سداد الأقساط بأنتظام في الموعد المحدد لها من بنك التنمية الاجتماعية مع توفير كافة المستندات والضمانات المطلوبة
- توفير موافقة الكفيل وغير مطلوب موافقة الكفيل الغارم لكل العاملين في الحكومة السعودية
رابط وطريقة التقديم على تمويل منتج آهل تقسيط ميسر للمقترضين لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية
- على المقترضين من منتج آهل الاعتماد على الموقع الرسمي المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة لذلك لابد من الدخول عليه أولاً
- ثم الاختيار من القائمة الرئيسية طلب التقديم الإلكتروني على منتج آهل التمويلي الميسر
- فتح نموذج طلب التقديم وتعبئة كافة البيانات المطلوبة مع رفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة ثم إرسالها للبنك
- يتم بذلك التقديم الإلكتروني على منتج آهل ويتم الموافقة عند تطبيق الشروط الواجبة للحصول عليه
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