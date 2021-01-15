نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاح الآن منتج آهل تقسيط ميسر بدون فوائد وبلا كفيل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متاح الآن منتج آهل تقسيط ميسر يصل إلى خمس سنوات تقريباً فهو من أطول فترات السداد التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية فهو من أعرق البنوك السعودية الذي يقدم أفضل الخدمات التمويلية للمواطن السعودي والمواطنة السعودية فهو لخدمة المجتمع السعودي لأنه تابع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية التي تقدم إيضاً خدمات هائلة بالمملكة ويمتاز ذلك التمويل بأنه تمويل إسلامي بدون فوائد عليه فهو يمنح للمساعدة الأسر السعودية ولرفع مستوى المعيشة لهم كما يمتاز بأنه بدون كفيل لكافة المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي ويصل تمويل منتج آهل إلى 60000 ريال فهو من أفضل القروض التمويلية الميسرة بالمملكة ويمكن الآن الحصول عليه إلكتروني عن طريق رابط التقديم على منتج آهل التمويلي المقدم من بنك التنمية الاجتماعية والذي كان يطلق عليه سابقاً بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة العربية السعودية

مزايا تمويل منتج آهل تقسيط ميسر للمقترضين لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

أتاح الآن التقديم على تمويل منتج آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ولكن قبل التقديم عليه لابد من معرفة مزايا منتج آهل بالتقسيط الميسر بالسعودية كما يلي

تمويل منتج آهل هو مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتفق معه

منتج آهل تقسيط ميسر بفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى 5 سنوات فقط لا غير

منتج آهل مسموح له بالتمويل بمبلغ 60 ألف ريال سعودي عند التقديم الإلكتروني

تمويل آهل يمتاز بأنه بدون فوائد و رسوم في السعودية

تمويل بدون كفيل لموظفي القطاعات الحكومية في السعودية كميزة أضافية لمنتج آهل

متاح قرض آهل لكل من هو حامل الجنسية السعودي فقط والهوية الوطنية سارية المدة والمفعول

شروط منح تمويل منتح آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

لن يتم الموافقة الآن على طلب منح تمويل منتح آهل إلا بعد توفير كافة الشروط والاحكام المطلوبة للحصول عليها كما يلي

العمر المطلوب للتقديم في منتج آهل من 18 عام حتى 55 عام

يصل العمر المطلوب للمتقاعديين إلى 70 سنة فقط

المتقدم المطلوب يجب أن يكون سعودي الجنسية

يتطلب منتج آهل أن يكون الراتب الشهري 2000 ريال سعودي

ليس للمقترض من منتج آهل مصادر تمويل أخرى أو عليه أقساط قروض مستحقة وذلك من أجل الموافقة على طلب التمويل

لابد من سداد الأقساط بأنتظام في الموعد المحدد لها من بنك التنمية الاجتماعية مع توفير كافة المستندات والضمانات المطلوبة

توفير موافقة الكفيل وغير مطلوب موافقة الكفيل الغارم لكل العاملين في الحكومة السعودية

رابط وطريقة التقديم على تمويل منتج آهل تقسيط ميسر للمقترضين لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية