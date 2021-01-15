نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي الجديد للتعليم عن بُعد لمختلف المراحل //خطوات التسجيل وموعد عرض الدروس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي الجديد من الموضوعات التي تشغل بال عدد كبير من طلبة وطالبات جميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية، بل يهتم أولياء الأمور أيضاً بمعرفته والتواصل مع أبناؤهم مع المعلمين ومتابعة دروسهم، حيث اقترب موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 1442 والمقرر يوم الأحد الموافق 4 جمادي الثاني 1442، 17 يناير 2021، فقد أعلن وزير التعليم السعودي “حمد آل شيخ” بأن عملية التعليم عن بُعد مستمرة خلال ألترم الثاني، في ظل ما تشهده المنطقة حالياً من الموجة الثانية لفيروس كورونا، وحفاظاً على أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية التعليمية ستكون الدراسة من خلال القنوات التعليمية السعودية ومنصة مدرستي.

التسجيل في رابط منصة مدرستي الجديد 1442

الدخول على رابط “schools.madrasati.sa”.

يتم فتح حساب للطلاب من خلال مايكروسوفت.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل دخول.

تحديد الدروس المطلوب سماعها من خلال الجدول الموجود بالقائمة الرئيسية.

قيام الطالب بالضغط على الدرس المراد سماعة.

بعد الانتهاء من سماع الدرس يقوم الطالب بالضغط على خانة حضور الموجودة بجوار الدرس.

التعريف بمنصة مدرستي الإلكترونية

هي أحد أهم المنصات الإلكترونية للتعليم عن بُعد في المملكة العربية السعودية، بحيث يتم محاكاة لليوم الدراسي بدايةُ من النشيد الوطني حتي التمارين الرياضية ثم الدخول للفصل ومتابعة المعلم، كما يمكن التواصل مع باقي الطلاب من خلال ساحات للنقاش عبر المنصة، كما تُتيح لأولياء الأمور التواصل مع المعلمين لمتابعة مستوي أبنائهم التعليمي، وقد نجحت المنصة خلال الفصل الدراسي الأول في خطة وزارة التعليم للخروج بالطلاب من أزمة عدم حضورهم للمدارس بسبب فيروس كورونا، لذلك تستمر الوزارة في عملية التعليم عن بُعد خلال الفصل الدراسي الثاني لضمان سلامة الجميع.

مواعيد الدروس على المنصة لجميع المراحل التعليمية