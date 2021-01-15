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عمر شويل - جدة منصة مدرستي السعودية التعليمة، وقرار الوزارة بدء الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم عن بعد الذي صدر في ظل الظروف الراهنة الخاصة بوقف الدراسة التقليدية داخل المدارس والجامعات، وفرض نظام التعليم عن بعد من خلال المنصة وسائر القنوات التعليمية التي وفرتها وزارة التعليم السعودية.

منصة مدرستي وقرار الوزارة بدء الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم عن بعد

قررت وزارة التعليم السعودية إستمرار تطبيق نظام التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الثاني 1442 لمدة العشر أسابيع الأولى من الدراسة، وذلك إستكمالًا للإجراءات الوقائية التي إتخذتها المملكة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وهذا بعد ما سجلته وزارة التعليم من نجاح في الفصل الدراسي الأول عبر ما وفرته من أدوات التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي التعليمية، وقنوات عين دروس، وبوابة التعليم الوطنية عين، بالإضافة إلى 23 قناة فضائية تبث الدروس للطلاب، بجانب تطبيق الروضة الإفتراضية.

منصة مدرستي

هي منصة تعليمية حديثة ومتطورة دشنتها المملكة العربية السعودية، لتسهيل عملية التعليم عن بعد، وتم التركيز عليها بشكل كلي للتدريس للطلاب في العام الدراسي 1442، حيث تم إتخاذ المنصة كوسيلة للتواصل بين المعلم والطالب مع الحفاظ على البعد الإجتماعي التي تتطلبه المرحلة الحالية، ومن خلال المنصة يتم شرح الدروس وحل الواجبات والإطلاع على الأسئلة والمقررات، هذا بالإضافة إلى ما تم توفيره على المنصة من فصول إفتراضية تحاكي الواقع، أيضًا من خلال المنصة يمكمن للمعلم وضع الجدول الخاص به وإطلاع الطالب على جدول الحصص، فهي توفر محاكاة واقعية لليوم الدراسي للطالب والمعلم.

موقع مدرستي

هو الموقع الذي من خلاله يتم الدخول على خدمات المنصة، وتوفر وزارة التربية والتعليم من خلال موقعها على شبكة الإنترنت الرابط الجديد الخاص بالمنصة والذي تم تحديثه قبل بداية الفصل الدراسي الأول، ومن خلال الدخول عليه يمكن التسجل في المنصة والوصول إلى كل ما تقدمه من خدمات للمعلم والطالب، ولتحقيق هذا يلزم الدخول على رابط منصة مدرستي الجديد.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

منصة مدرستي التعليمية تتيح تسجيل الدخول للطالب والمعلم، حيث أن لكلٍ منهما برنامج منفصل على المنصة، ولتسجيل الدخول يراعى إتباع التالي:

الدخول على رابط المنصة. الوصول إلى أيقونة تسجيل الدخول. إختيار التسجيل من خلال حساب مايكروسوفت أوفيس. إدخل بيانات التسجيل المطلوبة والمتابعة للدخول إلى المنصة.

منصة مدرستي تطبيق المنصة

طرحت وزارة التعليم السعودية تطبيق منصة مدرستي الرسمي لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ومدراء المدارس كذلك على متابعة المهام والإستفادة من المنصة من خلال أجهزتهم اللوحية، وقد تم توفير التطبيق على ثلااث متاجر رسمية على النحو التالي:

تطبيق المنصة لأجهزة الأندرويد متاح على متجر جوجل بلاي. تطبيق المنصة لأجهزة أبل متاح على متجر أبل آب ستور. تطبيق المنصة لأجهزة هواوي متاح على متجرهواوي آب جاليري.

التعليم في السعودية

التعليم في السعودية يتم تحت إشراف عالي وإدارة رشيدة تعمل على توفير كافة الإستعادات للفصل الدراسي الثاني قبل بدايته، حيث قامت وزارة التعليم السعودية بتوفير كافة الكتب الدراسية وتوصيلها إلى المدارس إستعدادًا للدراسة، وذلك لأن الوزارة تهدف إلى تحقيق بداية جادة للطلاب والطالبات تتسم بالإنتظام والإنضباط.

قدمنا لكم قرار وزارة التعليم بخصوص آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، وما تقرر إتباعه من نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي التعليمية، والتي قدمنا لكم الرابط الخاص بها وكيفية تسجيل الدخول بخطوات مبسطة، كما قدمنا لكم نبذة مختصرة عنها.