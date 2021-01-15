نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار الوكالة الإلكترونية وتسجيلها من ناجز 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات والرسائل القصيرة “تويتر”، الخطوات التي يمكن باتباعها إصدار الوكالة الإلكترونية عبر ناجز وزارة بوابة الخدمات الإلكترونية، حيث تمتاز هذه الخدمة بإعتمادها بشكل فوري دون الحاجة الى زيارة كتابة العدل، كما يتم اشعار كافة أطراف الوكالة بإتمام إصدارها، ونوهت الوزارة عن تفعيلها للخدمة بغرض التيسير مستخدميها عوضاً عن تكبد عناء زيارة الفروع لإتمامها، والاستعاضة عن ذلك بتنفيذ طريقة استخراج وكالة إلكترونية عن طريق النت فقط.

وضمن ما تقوم به الوزارة من تحديثات وتعديلات، صدق وزير العدل على تعميم نظام التوثيق الجديد على غرار ما تتضمنه اللائحة التنفيذية لنظام العدالة الوقائية التي تستهدف تعزيز الأمن العقاري، ما يسهم في تيسير الخدمات العدلية التي تتيحها العدل السعودية لكافة الأطراف بعملية أتمتة أعمال التوثيق، إضافة إلى تحديد الاختصاصات والإجراءات التي يقومون بها.

إصدار الوكالة الإلكترونية 1442

وزارة العدل السعودية يسرت إجراءات تنفيذ الخدمة، وأوضحت شرح مفصل لما يجب عمله من أجل عبر بوابة ناجز للمعاملات العدلية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى النظام في بوابة ناجز للتسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد. يليها يقم باختيار خيار واحد من الخيارات المتوفرة لدخول النظام، إما عن طريق كلمة المرور أو باستخدام الهوية الوطنية. يقوم المستخدم طالب الخدمة، باختيار خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية ثم عليه الاطلاع على تفاصيل الخدمة. يباشر بتدوين بيانات الموكل، ثم اختياره لنوع الوكالة. ويمكن لطالب الخدمة إضافة وكيل أخر.

وعقب التأكد من بيانات الوكيل، يقم بتحديد نص الوكالة، والتحديد لتاريخ انتهاؤها، ثم يعاين وكالته التي حددها سالفاً، وتأتي الخطوة الأخيرة وهي كتابة كود التحقق المرئي.

خطوات تسجيل وكالة عبر ناجز

وتتيح هذه الخدمة لمراجعي كتابات العدل، تسجيل الوكالة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بتعبئة نموذج خاص يتضمن معلومات كل من: الموكل، الوكيل، بيانات الوكالة، ومن ثم يبادر النظام بإعطائه رقم الطلب ليستكمل خلاله عملية التسجيل للوكالة في كتابة العدل في أي مكان في المملكة، ويتم ذلك عن طريق ما يأتي تنفيذه:

يسجل الطالب للخدمة دخوله على البوابة الرئيسية للموقع الرسمي بوزارة العدل.

يهم بالضغط على خدمات إلكترونية، ثم يختر تسجيل وكالة الكترونية ويحدد خياره، وهو إعداد وكالة جديدة.

ويحدد خياره، وهو إعداد وكالة جديدة. فتظهر صفحة تالية، ويختار منها نوع الوكالة، ويضغط بالتبعية على التالي.

يحدد اختيار بالضغط على إضافة موكل، ولإدخال البيانات الشخصية الخاصة للموكل يختر المستخدم نوع الهوية.

ثم يدخل رقم الهوية، وتاريخ الميلاد والضغط على بحث.

تظهر بيانات الموكل، وذلك حسب بيانات الهوية والتي تم إدخالها للتحقق.

وبالخطوة الختامية، يكون على المستخدم التأكد من إدخال رقم الجوال وصفة الموكل، ثم يقوم بالضغط على حفظ، وسيتم الحفظ لبيانات الموكل الذي تمت إضافته.