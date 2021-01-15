نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم أسبوع في الفصل الدراسي الثاني 2021 للتعليم عن بعد في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني 1442 بناءا على تقويم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، كما أعلنت وزارة التعليم السعودية باستمرار التعليم عن بعد للأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني ، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على كم أسبوع في الفصل الثاني 1442 في السعودية حسب تقويم وزارة التعليم، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

توزيع الأسابيع الدراسية الفصل الدراسي الثاني 1442

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن بداية الفصل الثاني بدءا من 17 شهر يناير الجاري 2021 الموافق 4 من شهر جمادي الآخرة 1442 هجريا، كما أعلنت أيضا عن موعد أنتهاء الدراسة في 22 شهر مايو 2021 الموافق 11/10/1442 هجريا، وسوف تبدأ بعدها اختبار الفصل الاول ، ليكون عدد أسابيع الفصل الثاني مع الاختبارات النهائية هو 18 أسبوع بدون إجازة عيد الفطر المبارك .

تقويم الفصل الدراسي الثاني 1442 في المملكة

لكي تسهل وزارة التعليم السعودية التعليم للطلاب والطالبات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من أنتشار فيروس كورونا المستجد قامت بتعديل التقويم الدراسي للفصل الأول والفصل الثاني لكي تتناسب مع الدراسة عن بعد .

آلية الدراسة في الفصل الثاني 1442 في المملكة

حرصا من وزارة التعليم السعودية على سلامة الطلاب والطالبات وتقليل عدد الإصابات من فيروس كورونا المستجد، ومن أجل أستمرار التعليم بعدما أثبتت منصة مدرستي نجاحها في التعليم عن بعد، فقد أعلنت الوزارة عن آلية الفصل الثاني في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني، وهذه هي قرارات وزارة التعليم السعودية :

قررت وزارة التعليم باستمرار التعليم عن بعد لجميع المراحل التعليمية العامة حتي نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الثاني .

يبدأ اليوم الدراسي للتعليم عن بعد الساعة التاسعة صباحا للمرحلة الثانوية والمتوسطة، والساعة الثالثة عصرا للمرحلة الابتدائية .

إما بالنسبة للتعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتدريب التقني ستكون عن بعد للمقررات النظرية وحضوريا للمقررات العلمية والتدريبية، مع الالتزام بجميع إجراءات السلامة لمنع انتشار الإصابة بالفيروس .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم إجابة سؤال كم أسبوع في الفصل الدراسي الثاني 1442 في المملكة العربية السعودية الذي يبحث عنه الكثير من الطلاب وأولياء الأمور .