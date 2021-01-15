نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في منصة مدرستي بعد اعتماد التعليم عن بعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت وزارة التعليم السعودية مساء الاربعاء عن عن انه سوف يتم الاستمرار التعلبم عند بعد للفصل الدراسي الثاني للتعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني، ويجب على كل الطلبة متابعة منصة مدرستي لمتابعة الدروس الجديدة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على التفاصيل.

منصة مدرستي :

هي منصة الكترونية قامت وزارة التعليم يانشائها بعد انتشار فيروس كورونا المستجد والذي اصبح يهدد صحة الجميع وحفاظا على صحة الطلبة فهي منصة للتعليم عن بعد فهي محاكاة للواقع العملي يستطيع الطالب التعايش مع يومه المدرسي بدءا من اداء النشيد الوطني واداء التمارين الرياضية الصباحية واشتعراض الجدول الدراسي مع المعلم.

وتتيح منصة مدرستي للطلبة امكانية التفاعل مع الطلبة والمعلمين، كما تتيح ايضا امكانية الاطلاع على تقارير الانجاز الخاصة بالطالب، والتحقق من توزيع، بالاضافة الى التحقق من توزيع درجات اعمال السنة والاختبارات، ويستطيع الطالب تحديد الساعات المناسبة للتواصل الالكتروني مع المعلمين.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي :

الدخول موقع مدرستي الجديد

يقوم بفتح حساب ميكروسوفت للطلبة.

يقوم الطالب بادخال اسم المستخدم وكلمة السر ثم الضغط على تسجيل الدخول.

ثم يقوم الطالب باختيار جدول من القائمة بالدروس المطلوبة.

ثم يقوم الطالب باختيار اسم الدرس الذي يريد الاستماع له.

بعدالاستماع للدرس يقوم الطالب بالضغط على كلمة حضور الموجوده بجانب الدرس.

وقد اشارت وزارة التعليم انه سوف تستمر الدراسة عن بعد لجميع مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي حتى الاسبوع العاشر من بدء الفصل الدراسي الثاني،وهذا وفق اللية التي كان معمول بها خلال الفصل الدراسي الاول لللمعلمين واعضاء هيئة التدريس واعضاء الهيئة الادارية في المدارس، ومكاتب التعليم.

وقد نوهت وزارة التعليم السعودية انه سوف يبدأ اليوم الدراسي للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية من الساعة التاسعة صباحا وسوف يبدأ اليوم الدراسي للمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرا.