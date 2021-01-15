نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي طرق التواصل مع الديوان الملكي وأرقام الهاتف الخاصة به في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد الكثيرين من المواطنين والوافدين داخل المملكة العربية السعودية يريدون التواصل مع الديوان الملكي داخل السعودية، ويعتبر الديوان الملكي هو المكتب التنفيذي للملك سلمان بن عبد العزيز ويعمل علي العديد من الملفات ومنها التواصل مع المؤسسات الحكومية وكل ما يتعلق بالشؤون الدينية والاستشارية للعلاقات الداخلية والدولية، بدلا من تنظيم بروتوكولات الاستقبال، ويقوم الديوان الملكي بعمل مهم للمواطنين وهي استقبال رسائل المواطنين وتلبيه حاجاتهم.

ويقوم أيضا الديوان الملكي باستقبال الرسائل الخاصة بالموطنين داخل المملكة، ويكون بداخلها الخدمة المراد انجازها، وتكون الطلبات الأكثر طلبا من المواطنين هي العلاج داخل المملكة وخارجها، افضل من الشكوي علي القطاع الخاص والجهات الحكومية، والذهاب لتقديم الشكوي ضد المسؤولين.

الرقم الخاص بالديوان الملكي للملك سلمان.

قام الديوان الملكي بتوفير مجموعه من أرقام الهاتف الخاصة بالدعم الفني، ويمكن التواصل من خلال هذه الأرقام بسهوله.

وقد قام الديوان الملكي بتوفير رقم موحد للدعم الفني وهو 920022220، وأيضا بصوره مجانيه عن طريق الرقم الأرضي 8004000000.

وقام أيضا الديوان الملكي بتوفير رقم هاتف للذين هم خارج المملكة وأيضا عن طريق الجوال عن طريق هذا الرقم920030003.

وتعمل هذه الخدمة التي وفرها الديوان الملكي من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة الثانية عشر صباحا طوال أيام الأسبوع.

بوابه التواصل مع الديوان الملكي.

قام الديوان الملكي بتوفير بوابه إلكترونية ليمكن المواطنين من التواصل معه بصوره إلكترونية عن طريق التسجيل فيها.

وتقوم بوابه الديوان الملكي بالاستجابة إلي طلبات العلاج داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وأيضا تقوم بالاستجابة للشكاوى الخاصة بالقطاع الحكومي والعام وأيضا المتعلقة بالقطاع الخاص، وأيضا يقوم الديوان الملكي بالاستجابة للشكوي ضد المسؤولين والمواطنين.

ويقوم البريد الممتاز الخاص بالديوان الملكي باستقبال الخطابات والمعاريض، وأيضا يقوم الديوان الملكي بالاستجابة إلي طلب واحد أو معروض واحد فقط داخل الخطاب.

يقوم أيضا البريد الممتاز الخاص بالديوان الملكي بالاستجابة إلى طلب الإعانات المالية، ويقوم الديوان الملكي بالاستجابة إلي طلب المساعدات المالية في غضون اربعه شهور بعد أن يتم تسليم الطلب للديوان الملكي.

في حاله وجود طلبات طارئه يقوم الديوان الملكي بالاستجابة لها عن طريق الاتصالات السعودية.

ويستقبل الديوان الملكي طلبات العلاج، والتعزيات والتهنئات،والطلبات العاجلة، والأنواع المختلفة للشكاوى.

ويقوم الديوان الملكي بتقديم بعض المنح مثل منح الأراضي، والمنح المالية بأنواعها، ومنح ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويقوم الديوان الملكي بمتابعه المنح المقدمة عن طريق الاتصال به والاستعلام عنها.

طريقه التسجيل داخل بوابه الديوان الملكي.