نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار ترخيص جديد يسمح للأفراد تأجير السيارات من خلال التطبيقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترخيص جديد يسمح للأفراد تأجير السيارات من خلال التطبيقات ، بدء البحث بشكل كبير من قبل المواطنين حول تحميل تطبيق شارك الذي يعتبر أول وسيط إلكتروني يكون تأجير السيارات بشكل إلكتروني داخل المملكة، حيث أوضح شارك خلال الموقع الرسمي الخاص به على موقع تويتر أنه تم الحصول على ترخيص وصية لتأجير السيارات بشكل إلكتروني داخل المملكة السعودية، لتأجير السيارات للأفراح عبر التطبيق، وبالتالي يشكرون جهود وزارة النقل ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح.

ترخيص جديد يسمح للأفراد تأجير السيارات

حيث أوضح رئيس الهيئة العامة للنقل قبل ذلك أنه سوف يتم قريباً تقديم خدمة تأجير الركبات للأفراد الخاصة من خلال هذا التطبيق عبر الإنترنت، ويتم ترخيصها ويعتبرك أول وسيط لتأجير السيارات لزيادة الدخل المواطنين، وأكد أنه يوجد حوالي 900 قضية بشكل سنوي بسبب الخلافات بين عقد تأجير المركبات بشكل يومي إلى أقسام الشرطة.

أول وسيط تأجير الكتروني

بينما أنه أوضح أن تاجيرها بغير نظامية أو لم يتم مراجعتها أو التأمين عليها من خلال بوابة التأجير وهذا الأمر سوف يخفف عن مالك المكتب أو المستهلك يتم العمل على تنظيم العمل في هذا النشاط وأكدها أنها أكثر أماناً على هذا الطريق للمحافظة عليها من ارتكاب الحوادث نتيجة الاستخدام السيئ، موضحا أن الهيئة السعودية للمقيمين سوف تقوم بتقديم تقييم احترافي ومعنى محيد للحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

مميزات تطبيق شارك

يعتبر هذا التطبيق يسهل امكانية مشاركة السيارات أو حجزها في أي وقت داخل المملكة السعودية، وبالتالي يمكن لهذا المستأجر تحديد السيارة القريبة منهك في أي وقت، وتعتبر هذه الشركة من أكثر الشركات الهامة ولها مجال رائد في الاقتصاد المشرق والصفاء وهو يحمع ويدعم 10 ملايين سيارة داخل المملكة مع وجود الآلاف من الموديلات والماركات المختلفة

عند استخدامها في النقل أو لقضاء نهاية في عطلة الأسبوع، ويمكنك تحديد حافلا كلاسيكية أو يمكن استخدامها الرحلات البرية ويقوم هذا التطبيق وتسهيل حجز السيارات وخطوات سهلة دون الحاجة الى اتباع العديد من الإجراءات الهامة ليقوم بها بحجز السيارة في أي وقت داخل المملكة السعودية.