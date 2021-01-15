تطبيق شارك sharik لتأجير واستئجار السيارات باليوم أو الساعة

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عمر شويل - جدة تطبيق شارك sharik لتأجير واستئجار السيارات بالمملكة، هي أحد أهم التطبيقات الإلكترونية الجديدة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يعد تطبيق شارك بمثابة وسيط تأجير بشكل إلكتروني، فذلك التطبيق يعد أول تطبيق مرخص به رسمياً من أجل تأجير السيارات إلكترونيًّا بالمملكة، فقد صرح السيد صالح الجاسر وزير النقل وكذلك رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، بأن تطبيق شارك قد حصل على أول ترخيص رسمي كوسيط للتأجير الإلكتروني بالمملكة من أجل تأجير السيارات التي يمتلكها للأفراد من خلال التطبيقات، وسوف نوضح لكم تفاصيل تطبيق شارك sharik لتأجير واستئجار السيارات في المملكة العربية السعودية.85

تطبيق شارك sharik لتأجير السيارات إلكترونياً

تطبيق شارك sharik لتأجير واستئجار السيارات بالمملكة ، هو أحد الأسواق التي تم إعدادها خصيصاً من أجل مشاركة السيارات في السعودية، حيث يستطيع أي ضيف بالمملكة أن يقوم بحجز أي سيارة يرغب بها كل فرد، ويتم ذلك من خلال الملاك المحليين للسيارات في أي مدينة داخل المملكة، ويستطيع المستأجر أن يقوم بالاختيار ما بين عدد فريد من السيارات القريبة لهم، في نظير ذلك يجني الملاك أموالًا إضافية كدخل إضافي لهم.

، هو أحد الأسواق التي تم إعدادها خصيصاً من أجل مشاركة السيارات في السعودية، حيث يستطيع أي ضيف بالمملكة أن يقوم بحجز أي سيارة يرغب بها كل فرد، ويتم ذلك من خلال الملاك المحليين للسيارات في أي مدينة داخل المملكة، ويستطيع المستأجر أن يقوم بالاختيار ما بين عدد فريد من السيارات القريبة لهم، في نظير ذلك يجني الملاك أموالًا إضافية كدخل إضافي لهم. تعد شركة تطبيق شارك هي أحد أهم الشركات الكبيرة في المجال الاقتصادي، ويعد التطبيق بمثابة مجتمع كبير وآمن، ويضم عدد كبير يصل الي 10 مليون سيارة داخل المملكة، فمن خلال شارك يمكن المشاركة مع الآف السيارات الموجودة عبر التطبيق بالاختيار بين أفضل الماركات والموديلات المتنوعة.

الهدف من تطبيق sharik شارك لتأجير السيارات في المملكة

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رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح قد أكد أن الهدف الرئيسي من ترخيص تطبيق شارك، هو توفير خدمة مميزة لتأجير المركبات وسيارات الأفراد الشخصية، تطبيق شارك هو منصة إلكترونية تم ترخصيها من قبل الهيئة العامة كوسيط تنفيذي من أجل تأجير إلكتروني يتم من أجل زيادة دخل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

شروط عامة لتطبيق شارك sharik لتأجير السيارات

تطبيق شارك له الحق من التأكد من الهوية الوطنية المعتمدة ورخصة القيادة الخاصة بالشخص المستأجر وكذلك الأفراد المفوضين بالقيادة، ويحق لتطبيق شارك التأكد من الوثيقة التأمينية الخاصة بتأمين السيارة سواء للشخص المستأجر أو الشخص المفوض.

له الحق من التأكد من الهوية الوطنية المعتمدة ورخصة القيادة الخاصة بالشخص المستأجر وكذلك الأفراد المفوضين بالقيادة، ويحق لتطبيق شارك التأكد من الوثيقة التأمينية الخاصة بتأمين السيارة سواء للشخص المستأجر أو الشخص المفوض. التاريخ والوقت الخاص بالإبلاغ عن وقوع حادث هو الوقت الرسمي لنهاية عقد التأجير.

التاريخ الخاص والوقت الخاص بمحضر الإبلاغ عن وجود سرقة خاصة بالسيارة يعد هو نهاية لعقد التأجير.

يتم إعادة جميع المبالغ التي تم احتجازها للمستأجر عند إعادة السيارة بحالة فنية جيدة.

يتم إنهاء عقد تأجير الخاص بالسيارة ويتم إلغاء تفويض ابشر أيضاً بعد استلام السيارة أو عند الانتهاء من العملية الخاصة بالتأجير وذلك لأي سبب ما.

لا يجوز أن يتم تحصيل أي مبالغ مالية غير منصوص عليها بالعقد الخاص بتطبيق شارك.

لا يتم تحميل المستأجر أي تكاليف خاصة بالغيار الاستهلاكي أو أن يتم الاستبدال ما دام لم يكن هناك سوء استخدام أو أي إهمال من قبل المستأجر أو من قبل المفوض.

لا يتم تحميل المستأجر أي تكاليف خاصة بنقل السيارة في حالة تعطلها، ما دام لم يكن هناك سوء استخدام من قبل المستأجر.

لا يتم تحميل المستأجر أي ثمن خاص بزيت المحرك في حالة إذا قام قام بإعادتها و لم يتعدى المسافة المحددة بالعقد.

يجب أن يتم الإفصاح عن النوع الخاص بالتغطية التأمينية من خلال العقد، ويتم ذلك وفق وثيقة التأمين التي تم اصدراها للسيارة علي أن يتم توقيع المستأجر علي هذا الشرط.

يجب ألا يتم ممارسة أي نشاط من خلال مكتب أو من خلال فرع، مع ضرورة عدم تقديم الخدمة الخاصة بالتأجير بالسائق.

طريقة تحميل تطبيق شارك sharik لتأجير السيارات في السعودية

يستطيع جميع المستخدمين والمهتمين بتبادل واستئجار السيارات داخل المملكة العربية السعودية، أن يقوموا بتحميل تطبيق شارك sharik عبر متجر التطبيقات الخاص بكل جوال، كما يمكن التواصل علي هذا البريد [email protected] في حالة الرغبة في الاستفسار عن أي خدمة خاصة بتطبيق شارك.85